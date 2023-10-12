Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.8 комментариев
Подоляк увязал провалы ВСУ с медлительностью Запада
Подоляк обвинил Запад в слишком медленных поставках оружия ВСУ
Комментируя «выпадение из графика» вооруженных сил Украины, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пожаловался на долгие поставки западного оружия.
В ответ на вопрос о том, связано ли «выпадение из графика» с поставками вооружения, Подоляк заявил, что осенью 2022 года Киев вел «активные переговоры» с Западом, но «это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований». «Кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Подоляк сказал, что «договорились получить через три недели, а получили через два–три месяца». Он заявил: «Мы из графика выпадаем на шесть-девять месяцев». Он не объяснил, почему в таком случае Украина все же предприняла попытку контрнаступления.
Напомним, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ в собственных планах ведения боевых действий «выбились из графика».