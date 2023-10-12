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В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»
Глава украинской военной разведки Буданов признал, что планы Киева «выбились из графика»
ВСУ в собственных планах ведения боевых действий «выбились из графика», заявил начальник Главного управления украинской разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, ВСУ не просто отстают от графика, а полностью из него выбились, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».
Однако Буданов добавил, что «не все пошло кувырком».
Кроме того, глава украинской военной разведки отметил, что с середины 2024 года Киев ожидает сокращения военной помощи от западных стран.
«Дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести, показать и объяснить всем наши потребности, а кроме того, наладить увеличение производства», – заключил он.
Накануне в Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на то что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.