Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
В Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой
Вооруженные силы Украины намерены продолжать попытки контрнаступления и зимой, заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.
Он подчеркнул, что несмотря на сложности, которые могут возникнуть в зимний период, ВСУ все равно намерены продолжать контрнаступление. Браун добавил, что страны, принявшие участие в заседании, делают все необходимое для успеха ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер после изучения доклада Минобороны Британии о ситуации на Украине.