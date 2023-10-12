В Общественной палате объяснили недовольство ЕС к соцсети Маска из-за событий в Израиле

Член ОП Малькевич разъяснил, почему в ЕС недовольны публикациями о нападении ХАМАС на Израиль в соцсети Маска

Tекст: Татьяна Косолапова

«Двойные стандарты. Хейтспич от ВСУ они нормально воспринимают, а тут им не нравится», – говорит Малькевич.



При этом он подчеркнул, что абсолютно не поддерживает американского предпринимателя в данной ситуации. «А Маска я осуждаю за то, что как и в случае с пропагандой, фейками и хейтспичем от ВСУ, наводнивших соцсеть с попустительства администрации платформы, так и с ХАМАС история одна и та же. Сами эти информационные игры придумали с их написанными правилами, сами теперь это и разгребают», – заключил Малькевич.

Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), может попасть под санкции и получить крупный штраф из-за того, что Х после атаки ХАМАСА на Израиль наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях.