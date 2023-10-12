Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Депутаты решили разрешить Росгвардии создать госинформсистему оборота оружия
Депутаты подготовили проект, позволяющий Росгвардии создать госинформсистему оборота оружия
Депутаты Госдумы подготовили проект о праве Росгвардии создать и использовать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале указал, что создание ГИС даст возможность не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль в сфере оборота оружия и охранных услуг.
Так, по его словам, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. На рассмотрение Госдумы проект может быть внесен уже в пятницу.