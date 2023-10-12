Греф назвал предел снижения курса доллара

Глава Сбербанка Греф: Обязательная продажа валюты экспортерами вряд ли фундаментально повлияет на рубль

Tекст: Александра Юдина

По его словам, решение принято на полгода, после чего будет принято окончательное решение – продлевать ли еще и на какой срок, передает ТАСС.

«Это уже повлияло на текущий курс, он немного укрепился, но фундаментально это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами», – отметил Греф. Также глава Сбербанка добавил, что ожидает постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар, после чего в дальнейшем – в случае, если параметры экспортных товаров останутся теми же – возможно еще некоторое укрепление.

Греф подчеркнул, что не стоит ожидать заметного негативного влияния на инвестиционный климат в России от решения властей обязать экспортеров продавать валюту.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что если курс рубля по отношению к иностранным валютам станет двойным, это приведет к его падению. Напомним, Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.