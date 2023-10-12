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Греф назвал предел снижения курса доллара
Глава Сбербанка Греф: Обязательная продажа валюты экспортерами вряд ли фундаментально повлияет на рубль
Обязательная продажа валюты рядом российских экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на рубль, он стабилизируется на уровне 90 рублей за доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, решение принято на полгода, после чего будет принято окончательное решение – продлевать ли еще и на какой срок, передает ТАСС.
«Это уже повлияло на текущий курс, он немного укрепился, но фундаментально это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами», – отметил Греф. Также глава Сбербанка добавил, что ожидает постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар, после чего в дальнейшем – в случае, если параметры экспортных товаров останутся теми же – возможно еще некоторое укрепление.
Греф подчеркнул, что не стоит ожидать заметного негативного влияния на инвестиционный климат в России от решения властей обязать экспортеров продавать валюту.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что если курс рубля по отношению к иностранным валютам станет двойным, это приведет к его падению. Напомним, Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.