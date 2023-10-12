Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.3 комментария
На «Москвиче» начали сварку кузовов автомобилей
На столичном автозаводе «Москвич» приступили к самостоятельной сварке кузовов автомашин, сообщил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль.
Локализация «Москвичей» возрастает постоянно, на данный момент там уже локализованы система «ЭРА-ГЛОНАСС» и производство технологических жидкостей, сказал Мигаль, передает ТАСС.
Работа ведется по графику, предприятие перешло к следующему этапу – самостоятельной сварке кузовов, смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования, сказал директор.
Система сделана специально для этого завода, уже сварены первые тестовые кузовы, ведется настройка оборудования. В скором времени «Москвич» также займется окраской машин.
В 2024 году предприятие начнет мелкоузловую сборку (CKD), переход к своей сварке стал шагом на пути к этому. Также в следующем году планируется повысить уровень локализации за счет привлечения более широкого круга локальных поставщиков с российскими компонентами.
В числе таких деталей Мигаль назвал кузовные детали, силовые элементы управления, тормоза и другое. Правительство Москвы планирует локализовать производство аккумуляторной батареи.
Предприятие также разрабатывает выпуск «полностью своего электромобиля», который станет основной продукцией автомобильного завода.
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