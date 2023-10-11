Песков ответил на вопрос о судьбе российских миротворцев в Карабахе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что российские миротворцы сейчас де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, и премьер-министр Армении Никол Пашинян признает это, передает ТАСС.

Дальнейшее пребывание миротворцев будет обсуждаться в первую очередь с Баку, но также Россия продолжит контакты с Ереваном.

Песков добавил, что вопрос о передислокации российского миротворческого контингента не обсуждался в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Пашиняном.

Ранее Пашинян заявил, что если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.