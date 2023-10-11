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Песков ответил на вопрос о судьбе российских миротворцев в Карабахе
Россия будет обсуждать дальнейшую судьбу своих миротворцев в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, но также продолжит контакты с Ереваном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что российские миротворцы сейчас де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, и премьер-министр Армении Никол Пашинян признает это, передает ТАСС.
Дальнейшее пребывание миротворцев будет обсуждаться в первую очередь с Баку, но также Россия продолжит контакты с Ереваном.
Песков добавил, что вопрос о передислокации российского миротворческого контингента не обсуждался в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Пашиняном.
Ранее Пашинян заявил, что если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.