Кремль отреагировал на сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

В Кремле назвали тревожными сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что технической информацией Кремль не располагает, однако новость достаточно тревожная. Песков отметил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности атаки против «Северных потоков», передает ТАСС.

«Конечно, мы будем ожидать более подробной информации», – отметил представитель Кремля.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

При этом сообщалось, что сейсмологи из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector.