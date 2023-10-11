Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Кремль отреагировал на сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией
В Кремле назвали тревожными сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией
Новость о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией оказалась тревожной, Россия будет ждать более подробной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что технической информацией Кремль не располагает, однако новость достаточно тревожная. Песков отметил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности атаки против «Северных потоков», передает ТАСС.
«Конечно, мы будем ожидать более подробной информации», – отметил представитель Кремля.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.
При этом сообщалось, что сейсмологи из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector.