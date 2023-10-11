Для малого и среднего бизнеса сделали единый пакет документов по получению микрозаймов

«Стандартизация услуг государственных институтов поддержки МСП повышает доступность и качество услуг для предпринимателей, а значит и эффективность государственной поддержки. По итогам трех кварталов 2023 года ГМФО выдали более 18 тыс. микрозаймов на общую сумму 37,6 млрд рублей. Из них 4 тыс. микрозаймов на 4,6 млрд рублей выдано начинающим предпринимателям и самозанятым», – сказала Илюшникова.

Замминистра добавила, что средняя сумма кредита немного превышает 2 млн рублей, средний срок предоставления – 2,5 года. Средневзвешенная ставка по кредитам МФО составила 5,9% годовых. Отраслями-лидерами по поддержке ГМФО стали производство и услуги (38%), торговля (26%). сельское хозяйство (15%), а также перевозки и логистика (12%).

Теперь для бизнеса унифицирован пакет документов и срок рассмотрения заявок (до пяти календарных дней), определен перечень оснований для отказа. Предприниматель сможет отслеживать заявку без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО).

Сервис уже доступен предпринимателям.

«Микрозаймы – один из ключевых инструментов поддержки в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство», направленный на поддержку начинающих предпринимателей. С применением унифицированного подхода и перевода услуг в онлайн востребованность инструмента повысится», – сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, ГМФО созданы для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам.