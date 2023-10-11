Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Ночная стрельба у аэропорта в Пскове оказалась тренировкой по борьбе с дронами
Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил источник в силовых структурах региона.
Как сообщил источник РИА «Новости», звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток.
Напомним, атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. В результате атаки были повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76. 31 августа аэропорт возобновил работу.