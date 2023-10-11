NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС

NYT: Атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок израильских спецслужб

Tекст: Александра Юдина

По данным высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, на которых ссылается газета, слабым местом стала неспособность сотрудников разведки установить контроль над ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, передает RT.

Кроме того, издание отмечает, что другим слабым место службы безопасности Израиля является серьезная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

Помимо прочего, дополнительной причиной к возможности атаки NYT назвала сосредоточение большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в самом начале обострения конфликта.

Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

