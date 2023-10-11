Песков разъяснил позицию России по конфликту между Израилем и Палестиной

Песков: Россия будет играть роль в урегулировании между Израилем и Палестиной

Tекст: Ольга Никитина

Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, сообщил, что Россия сохраняет диалог и с Израилем, и с Палестиной.

По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации, передает ТАСС.

Москве важно сохранять сбалансированный подход, отметил представитель Кремля, напомнив, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей, сказал Песков.

«Только это будет давать нам в дальнейшем право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», – добавил представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Российский лидер призвал решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. Также президент России заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.