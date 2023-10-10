  • ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    Песков отреагировал на возвращение Фридмана в Россию
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США на Ближнем Востоке
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    ХАМАС заявил об обстреле аэропорта Бен-Гурион
    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    ВС России уничтожили артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 15:14

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины

    Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    @ Abdalkarim Museitef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

    Американская сторона, пытавшаяся монополизировать ближневосточное урегулирование, не брала в расчет коренные интересы палестинского народа, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – подчеркнул он.

    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства*» (ИГ, организация запрещена в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    9 октября 2023, 21:57
    «Хезболла» ударила по северу Израиля

    Reuters: «Хезболла» ударила по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов

    «Хезболла» ударила по северу Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по северу Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, «Хезболла» ударила по Израилю в ответ на гибель четырех членов своей организации, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что другие государства, расположенные по соседству с Израилем и Палестиной, могут оказаться втянуты в военный конфликт. По его словам, в конфликт может оказаться втянут Ливан, но «не Ливан как страна, а именно «Хезболла», располагающаяся на ливанской территории, к северу от Израиля.

    В понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    Коментарии (11)
    10 октября 2023, 08:50
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    @ Erik Marmor/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

    По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности, а одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес», передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС».

    Источники издания Reuters в свою очередь замечают, что «ХАМАС удалось вызвать у Израиля впечатление, что организация не готова к бою». Издание The Economist указывает на сложность текущего положения Тель-Авива.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 19:38
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.

    В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    Коментарии (18)
    9 октября 2023, 18:47
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Боевики ХАМАС могли получить американское оружие из разных источников, в том числе и с Украины, потому что поступающее в страну оружие с Запада затем торгуется на черных рынках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он также оценил перспективы освобождения заложников и обмена пленными.

    «Всего в руках палестинцев находится около 150 заложников. В основном мирных жителей, включая женщин и детей, а также некоторое количество военнопленных. Кроме того, в это число входят и тела погибших. Их, как и живых пленных, тоже меняют», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «ХАМАС в обмен на заложников хочет освобождения своих боевиков из тюрем. Кроме того, палестинская организация попытается добиться разрешения на строительство порта в Газе, чтобы облегчить себе доступ к зарубежному оружию. Однако из всех политических уступок Израиль готов только выпустить заключенных», – акцентировал он.

    «Израиль может попытаться ускорить переговоры по освобождению заложников путем усиления давления на Газу. Палестинский анклав зависит от поставок электричества и топлива, которые будут перекрыты. Кроме того, постоянные бомбардировки и давление со стороны армии, вероятно, также склонят ХАМАС к диалогу», – подчеркивает собеседник.

    «В случае если переговоры не приведут к успеху, то следует ожидать наземной операции в секторе Газа. Безусловно, это решение повысит риск смерти заложников. Однако пленные и сейчас находятся в серьезной опасности. ХАМАС готов начать убивать их в любой момент», – отмечает эксперт.

    «Что касается американского оружия, то оно могло попасть в руки боевиков ХАМАС несколькими путями, потому что американским оружием торгуют многие страны, включая Турцию и Иран. Кроме того, боевики имеют возможность купить его на черном рынке. Украина также могла быть источником поставок. Многие местные олигархи, связанные с министерством обороны, продают иностранную помощь, в том числе террористическим организациям», – поясняет он.

    «Если же обнаружится, что американское вооружение ХАМАС было отправлено с Украины, последствий для ее руководства не будет. Дипломатическая реакция может последовать только в том случае, если будут доказаны целенаправленные поставки. Офис Зеленского, в свою очередь, всегда может спихнуть вину на своих преступников и олигархов, чтобы избежать наказания», – резюмировал Кедми.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Тем временем в США допустили, что Украина могла передать палестинскому движению ХАМАС вооружение. Об этом написала в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Вашингтону надо работать совместно с Тель-Авивом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого палестинцами.

    Украина, в свою очередь, заранее пытается оправдаться за попадание оружия в руки палестинцев. Главное управление разведки (ГУР) страны заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное вооружение, изготовленное в США и государствах ЕС, чтобы дискредитировать офис Зеленского.

    Коментарии (19)
    9 октября 2023, 21:54
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В числе захваченных в плен боевиками ХАМАС в Израиле «десятки людей» со вторым гражданством, в том числе с российским.

    Среди израильских пленных есть «десятки людей», имеющих второе гражданство, в том числе российское, заявил представитель ХАМАС, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    Ранее израильские СМИ сообщили, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных.

    Коментарии (37)
    10 октября 2023, 11:57
    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль

    Bloomberg: ХАМАС переиграл Израиль, так как готовил нападение устаревшими методами

    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское движение ХАМАС смогло избежать прослушки со стороны израильских властей, задействовав простые в техническом отношении и устаревшие методы, сообщают американские СМИ.

    По словам бывшего заместителя директора национальной разведки США Бет Саннер, ХАМАС действовал «по старинке», а потому столь масштабную операцию удалось удержать в тайне.

    Саннер предположила, что члены движения никогда не обсуждали эту операцию с помощью электронных средств коммуникации, а вместо этого разделились на группы, у каждой из которых были разные задачи, и проводили индивидуальные встречи. «Очень немногие понимали, как каждый из компонентов объединяется в целый план», – сказала она Bloomberg.

    В свою очередь бывший сотрудник израильского подразделения 8200, отвечающего за военную разведку сигналов, Алон Арвац заявил, что ХАМАС удалось обойти израильские системы перехвата телефонной и электронной связи. По его мнению, это удалось благодаря использованию средств, которые Израиль применял в прошлом, передает ТАСС.

    При планировании атак ХАМАС задействовал технологии шифрования при передаче данных, полагает бывший руководитель группы в Национальном контртеррористическом центре США Эндрю Борена.

    Накануне американские СМИ писали, что внезапное нападение ХАМАС является «ошеломительным провалом» израильских спецслужб, которые не располагали никакими данными о подготовке атаки, произошедшей 7 октября.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 07:28
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    @ Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС выполнило цели операции на территории Израиля и открыто к обсуждениям, заявил в интервью член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью Al-Jazeera.

    По его словам, движение ХАМАС открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу, передает РИА «Новости».

    По данным издания Haaretz, в результате конфликта погибли 900 жителей Израиля. Палестинский Минздрав сообщает о 687 погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    Ранее армия Израиля заявила об ударах по более 1,7 тыс. целям в секторе Газа.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 09:43
    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»

    Forbes: Из-за дронов ХАМАС Израиль потерял шесть танков «Меркава»

    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров, пишут американские СМИ.

    В статье Forbes со ссылкой на «неподтвержденные ранее сообщения» говорится, что «Израиль потерял целых шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров». В ХАМАС заявили, что по крайней мере один из захваченных ими танков вывели из строя при помощи дрона, передает содержание публикации канал «360».

    Как уточняется, удары по бронетехнике наносили большие ударные беспилотники-гексакоптеры и дроны-камикадзе.

    По данным издания, портативные разведывательные беспилотники переделали в ударные, оснастив их небольшими дешевыми ракетами «Кассам», собранными в кустарных условиях из промышленных труб, коммерческой взрывчатки и самодельного ракетного топлива. Автор статьи пишет, что беспилотники малоэффективны и приземляются случайным образом, а применялись они для привлечения внимания с помощью «беспокоящего огня».

    ХАМАС, как добавляет издание, выпустило больше ракет, чем могла перехватить система ПВО «Железный купол» – до 5 тыс. штук за 20 минут.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что одиночный танк «Меркава» был сожжен кумулятивной гранатой, сброшенной с дрона. Удар пришелся на топливные банки, которые, как выяснилось, не имеют внешней защиты и никак не приспособлены для обороны от таких совсем примитивных дронов.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 02:56
    Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле

    New York Post: Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле

    Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил свой пост в соцсети X (бывший Twitter) с призывом о прекращении огня между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем, на это обратило внимание издание New York Post.

    В публикации говорилось, что Блинкен обсудил атаки ХАМАС на Израиль министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Блинкен заявлял, что поддержал призывы Анкары к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой, сообщают «Ведомости».

    По данным NYPost, пост вызвал «бурю негодования» среди американских чиновников и экспертов.

    Ранее в Белом доме сообщили о начале поставок помощи Израилю.

    Коментарии (5)
    9 октября 2023, 22:36
    Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
    Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением направить в Палестину чеченские подразделения в качестве миротворческой миссии.

    Он также обратился к международному сообществу и лидерам мусульманских стран и предложил им создать коалицию с тем, чтобы призвать Европу и весь Запад «не бомбить мирных жителей под предлогом уничтожения боевиков».

    «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    По словам главы Чечни, в Израиле он и вся мирная делегация испытали на себе попытки неприкрытой провокации.

    Кадыров призвал остановить войну и любое нагнетание обстановки. Он заявил, что в случае необходимости чеченские подразделения готовы выступить в качестве миротворцев для наведения и поддержания порядка.

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что готово обсудить перемирие с Израилем. Между тем армия Израиля начала наступление против ХАМАС.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 04:56
    Войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу

    Портал Quds: Войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу

    Войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля вторглась в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский портал Quds.

    В городе идут бои, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    Напомним, войска Израиля начали массированные бомбардировки сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны.

    В Израиле сообщали о поражении более 1700 целей в секторе Газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать от обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (8)
    10 октября 2023, 12:09
    Лукьянов оценил перспективы перемирия между Израилем и ХАМАС

    Политолог Лукьянов: Израиль будет воевать с ХАМАС до победного конца

    Лукьянов оценил перспективы перемирия между Израилем и ХАМАС
    @ Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мирные переговоры между Израилем и ХАМАС в настоящий момент невозможны. Бесчеловечность нападения спровоцировала Тель-Авив на жесткие ответные меры. Организаторы атаки, скорее всего, хотели запустить процесс передела Ближнего Востока. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности к любым обсуждениям и политическому диалогу.

    «Заявления ХАМАС о готовности к мирным переговорам, скорее всего, являются своеобразным реверансом в адрес мировой общественности. Любые конфликты должны заканчиваться и лучше говорить об этом первыми, без принуждения извне. Однако своим нападением на Израиль боевики подняли ставки до беспрецедентно высокого уровня», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «В настоящий момент Тель-Авив попросту не может пойти на переговоры с ХАМАС. Еврейское общество было потрясено жестокостью и кровавостью прошедших событий. Остановиться в подобной ситуации для Израиля непозволительно. В текущем конфликте государство постарается достичь абсолютной победы любой ценой», – подчеркивает собеседник.

    «Конечно, руководство ХАМАС осознает, что без перемирия их дни сочтены. Однако как-либо повлиять на позицию Тель-Авива невозможно. Скорее всего, организаторы атаки решали простую задачу – спровоцировать правительство Израиля на жесткие ответные меры», – считает эксперт.

    «Те, кто планировали операцию, рассчитывали вызвать дестабилизацию всего Ближнего Востока. Их истинная цель – стимулировать процесс нового передела политической ситуации в регионе. Насколько им удастся реализовать свой замысел, мы сможем судить лишь после окончания конфликта», – уточняет Лукьянов.

    «Однако итог противостояния Израиля и ХАМАС мы увидим нескоро. Несмотря на это, уже сейчас появляются первые страны, желающие поучаствовать в переговорном процессе в качестве посредников. В частности, об этом высказалась Турция. Стоит отметить, что у Анкары немало шансов на то, чтобы занять эту позицию», – считает собеседник.

    «Эрдоган почти всегда старается играть роль политика-миротворца. Разумеется, участие в подобных инициативах благотворно сказывается на репутации государства. Турция сумела выстроить неплохие деловые отношения как с Палестиной, так и с Израилем, поэтому готовность Анкары выглядит вполне уместной», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности к любым обсуждениям и политическому диалогу. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук. Он также подчеркнул, что объединение выполнило цели операции на территории Израиля. Кроме того, террористы подтвердили готовность к переговорам.

    Посредником в решении конфликта пожелала выступить Турция. Через доступные дипломатические каналы Анкара заявила о готовности наладить связи между двумя сторонами. Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главами Израиля и Палестины. Подчеркивается, что переговоры оказались «очень конструктивными».

    Президент Турции призвал стороны к прекращению огня и возобновлению диалога. Кроме того, он отметил, что страна готова взять на себя обязанности даже по организации встречи представителей Тель-Авива и Рамаллы. Отмечается, что Анкара также продолжает контакты с западными партнерами в рамках урегулирования сложившегося кризиса.

    Ранее представитель ХАМАС объявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено начало крупных военных операций.

    Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии. В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции международных СМИ на конфликт Тель-Авива и ХАМАС, а также указывала на то, как Израиль готовит сектору Газа двойную блокаду.

    Коментарии (10)
    10 октября 2023, 13:06
    Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

    Al Arabiya: Израильская авиация нанесла удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

    Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация армии Израиля во вторник нанесла удары близ контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщают СМИ со ссылкой на МВД палестинского анклава.

    Израильские самолеты, по данным канала Al Arabiya, повторно наносят удары по КПП «Рафах», передает ТАСС.

    В понедельник в этом районе прогремел сильный взрыв, работа КПП «Рафах» была приостановлена.

    Между тем сигналы о воздушной тревоге прозвучали в городе Беэр-Шеве и в пустыне Негев на юге Израиля. Также сирены звучат в городе Ашкелоне.

    Ранее во вторник Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабной операции против объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (15)
    9 октября 2023, 23:01
    Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сейчас ведется подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала «Россия-24».

    Он уточнил, что Палестина поддерживает с Москвой ежедневные контакты, готовится визит президента в Россию, передает ТАСС.

    В предыдущий раз Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года. В июне 2023 года президент России Владимир Путин обсудил с Аббасом возможности для созыва ближневосточного «квартета» в связи с военной операцией Израиля в городе Дженин.

    Коментарии (10)
    9 октября 2023, 17:02
    Посольство сообщило о четверых пропавших россиянах в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На израильской территории пропали четверо российских граждан после начала атаки со стороны палестинских радикалов, сообщили в посольстве России в этой стране.

    По состоянию на 16.00 мск 9 октября подтвержденных данных о гибели россиян нет, сообщила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    При этом поступают сообщения от родственников россиян, с которыми не удается связаться, это девять человек из числа постоянно проживающих в Израиле и проживающих там временно. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Коментарии (15)
    Главное
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    Лукьянов оценил перспективы перемирия между Израилем и ХАМАС
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля
    Зеленскому не дали выступить перед парламентом Румынии
    УЕФА отменил решение по допуску сборных России среди игроков до 17 лет
    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

    Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года

    Последствия военного конфликта в Израиле могут быть печальными для всего мирового энергетического рынка. В лучшем случае нефтяной рынок лишится только иранской нефти, а цены вырастут выше 100 долларов за баррель. Самый страшный сценарий подразумевает повторение нефтяного кризиса 1973 года и уход мировой экономики в рецессию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

    Перейти в раздел

    Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

    Кажется, киевский режим серьезно подставил страну, на помощь которой весьма рассчитывал, – Израиль. А Зеленского и украинские спецслужбы в свою очередь подставили их западные кураторы. Атака палестинцев на Израиль вскрывает механизмы тайной торговли оружием, из которого теперь, похоже, и убивают мирных жителей этой страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............