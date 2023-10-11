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Мизулина оценила спешный отъезд Милохина из России
Мизулина: Даня Милохин мог бы пройти срочную службу где-нибудь в библиотеке и не уезжать из России
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призналась, что не поняла поступка блогера Дани Милохина, который в прошлом месяце вернулся в Москву, а после прозвучавшего предложения призвать его в армию сразу же покинул Россию.
В юмористическом шоу «Кстати» комик Гарик Харламов пошутил, что Мизулина изобрела телепорт – одной фразой ей удалось мгновенно перенести Милохина за пределы России.
«На самом деле я не очень поняла эту ситуацию», – приводит слова Мизулиной «Вечерняя Москва».
Мизулина считает, что Милохин мог остаться в России и прийти в военкомат. Она считает, что ему пришлось бы пройти срочную службу «где-нибудь в библиотеке». Поэтому, сказала глава «Лиги безопасного интернета», непонятно, почему блогер так быстро уехал из страны.
Напомним, в сентябре тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. Мизулина предложила призвать его на срочную службу в армию, и после этого Милохин вновь уехал из страны. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы.