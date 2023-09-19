  • Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха
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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    15 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев
    19 сентября 2023, 20:05

    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы

    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Блогера и тиктокера Даню Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства.

    Сам Милохин был зарегистрирован в Москве. Отмечается, что согласно базе данных МВД, блогер не находится в федеральном розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Ранее тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После сообщений о том, что его могут призвать на службу в армию, Милохин снова покинул Россию. По данным Mash, он улетел около недели назад рейсом экономкласса.

    Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (53)
    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (22)
    19 сентября 2023, 12:51
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    @ Алексей Куденк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе начались локальные антитеррористические мероприятия, заявили в азербайджанском министерстве обороны.

    Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (122)
    19 сентября 2023, 14:06
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе

    Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе

    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

    Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

    Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (30)
    19 сентября 2023, 06:57
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу

    Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас доверяет России не меньше, чем Западу.

    Эрдоган подчеркнул, что у него «нет причин не доверять». По его словам, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия». При этом он отметил, что 50 лет ЕС заставлял Турцию «ждать у своих дверей». Он не согласился с тем, что Москва «использовала зерновую сделку как преимущество» в конфликте с Украиной, и с тем, что Москве «нельзя доверять». Эрдоган указал, что Турция получает «половину природного газа из России», страны «солидарны» и «предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    В ответ на критику в связи с отказом вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине Эрдоган заявил: «Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран – членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история».

    Он считает, что конфликт на Украине «будет длиться долго и закончится не скоро». При этом Эрдоган заявил, что глава Российского государства Владимир Путин «выступает за скорейшее окончание конфликта». «Это то, что он сказал, и я верю его словам», – подчеркнул Эрдоган.

    Отвечая на вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в ЕС, Эрдоган сказал, что Турция будет приветствовать «положительное решение» ЕС, но она «всегда была самодостаточной страной». «Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», – сказал Эрдоган.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, и хочет обсудить этот вопрос с Россией. Эту идею в прошлом выдвинула Москва, но сейчас для России этот проект потерял былую привлекательность.

    Коментарии (19)
    19 сентября 2023, 09:26
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    @ State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование американской газеты The New York Times показало, что удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса «Бук» из подконтрольной Украине Дружковки.

    Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

    Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

    Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

    Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    19 сентября 2023, 09:57
    В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
    В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
    @ rostec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» раньше планируемого срока поставил в войска особенно востребованные у штурмовых подразделений в зоне СВО гранатометы ГМ-94, сообщили в госкорпорации.

    Отмечается, что это оружие позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. В сообщении добавили, что преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических, передает ТАСС.

    У этого гранатомета, отметили в госкорпорации, безопасный для стрелка радиус взрыва снаряда до пяти метров. Это позволяет вести бой в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях. Также оружие обладает малым весом и эргономично.

    Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 08:21
    Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва»

    Ростех разработал превосходящие натовские аналоги управляемые снаряды для гаубиц

    Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва»
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов», сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник – День оружейника – в отличной форме, работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно, выполняют поставленные Минобороны задачи, передает РИА «Новости».

    Оздоев отметил, что в настоящее время создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», превосходящие возможности натовских снарядов.

    Кроме того, он заявил, что Ростех наращивают выпуск ракет для «Кинжала», ОТРК «Искандер»,  для ПВО «Панцирь», а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.

    По словам Оздоева, объемы производства по различным видам вооружений выросли в несколько раз, по некоторым видам – в десятки раз, особенно рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам.

    Отдельно он отметил значительный рост производства высокоточного оружия. «Калашников» вдвое нарастил выпуск ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», зенитных управляемых ракет 9М333, кратно увеличится выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион».

    В России 19 сентября отмечается День оружейника.

    Ранее в Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным.

    Коментарии (38)
    19 сентября 2023, 02:55
    Рига собралась потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию

    Представитель МВД Латвии Розе сообщила о планах направить 3,6 тыс. российских граждан предписания покинуть страну

    Рига собралась потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В течение недели около 3,6 тыс. граждан России получат предписания о необходимости покинуть территорию Латвии, заявила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.

    Розе сообщила, что речь идет о тех, кто не сдал экзамен по знанию латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Им «отправят извещение о том, что придется покинуть Латвию», сказала она. Гражданам России, которые не подали заявку на прохождение экзамена, дадут 90 дней, чтобы уехать, передает ТАСС.

    Напомним, в сентябре 2022 года в Латвии изменили закон об иммиграции, аннулировав постоянные виды на жительство граждан России. Их обязали подать заявление о получении статуса постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка.

    Коментарии (32)
    19 сентября 2023, 06:39
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 15:55
    Пашинян: Армения не начнет боевые действия из-за ситуации в Карабахе
    Пашинян: Армения не начнет боевые действия из-за ситуации в Карабахе
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

    Пашинян подчеркнул, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, и добавил, что в настоящее время не планируется предпринимать «никаких необдуманных действий», передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе. Из-за ситуации в Карабахе сотни жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства.

    Коментарии (49)
    19 сентября 2023, 12:02
    Названа численность подготовленных на Украине и в Польше для переворота в Грузии боевиков

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Около 900 боевиков, подготовленных на Украине и в Польше, могут быть использованы для попытки государственного переворота в Грузии в октябре-декабре, заявило лояльное властям Грузии парламентское движение «Сила народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным движения, «идет переподготовка до 500 активистов на границе Польши и Украины, также рассматривается привлечение к революционному сценарию до 400 грузин, воюющих на Украине».

    Движение отмечает, что внутри Грузии революционные планы могут поддержать саакашвилевское «Единое национальное движение» и другие радикальные оппозиционные силы, президент Саломе Зурабишвили, три оппозиционных телеканала, финансируемые Западом богатые неправительственные организации и экстремистские молодежные группировки, такие как «Стыдно!», «Клуб Франклина» и другие.

    Накануне СГБ Грузии заявила о том, что на Украине готовится план насильственной смены власти в Грузии.

    Эксперты раскрыли газете ВЗГЛЯД технологию экспорта Евромайдана с Украины в Грузию.

    Коментарии (9)
    19 сентября 2023, 01:26
    Канада заподозрила власти Индии в причастности к убийству

    Трюдо не исключил причастности властей Индии к убийству в Британской Колумбии

    Канада заподозрила власти Индии в причастности к убийству
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что из страны высылают высокопоставленного индийского дипломата.

    Как заявила Жоли, дипломат руководил индийской разведкой в Канаде, передает РИА «Новости».

    Жоли подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела». Глава МИД добавила, что ожидает «полного сотрудничества» от Нью-Дели по этому вопросу, передает ТАСС.

    Трюдо сказал, что правоохранители в Канаде «изучали достоверные обвинения в потенциальной связи агентов правительства Индии с убийством гражданина Канады Нижара». По словам Трюдо, он лично заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди об обеспокоенности Канады. Трюдо призвал власти Индии к сотрудничеству и заявил, что убийство канадского гражданина в Канаде с участием властей другой страны нарушает суверенитет.

    Напомним, в июне два человека в масках застрелили Нижара на парковке храма.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2023, 21:59
    В Минцифры разъяснили применение цифрового паспорта

    Минцифры: Цифровые копии не заменят оригиналы документов

    В Минцифры разъяснили применение цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Данные в мобильном приложении «Госуслуг» не заменят бумажных документов – они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры России.

    В сообщении ведомства говорится, что мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов – удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта – только в отдельных бытовых случаях. Отмечается, что цифровые копии не заменят оригиналы документов, передает РИА «Новости».

    В Минцифры подчеркнули, что перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит правительство России.

    Как указали в ведомстве, использование приложения является исключительно добровольным, при этом существующие бумажные документы сохранят свой статус, то есть их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта, согласно которому российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта.

    Коментарии (8)
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    Румыния регулярно заявляет об обнаружении на своей территории обломков российских БПЛА – и, казалось бы, это может стать поводом для прямого военного вмешательства Бухареста (и всего НАТО) в украинский конфликт. Однако и румынское правительство, и руководство Североатлантического альянса реагируют на происходящее предельно сухо. Что заставляет их держать себя в руках в такой ситуации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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