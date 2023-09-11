Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию

Мизулина попросила призвать блогера Даню Милохина на срочную службу

Tекст: Ольга Никитина

Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Она отметила, что блогер в армии не служил, однако, по ее данным, оснований для отсрочки у него нет.

В ходе предстоящей осенней призывной кампании глава «Лиги безопасного интернета» считает необходимым призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. По ее мнению, это будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина. Кроме того, таким образом он на деле докажет свою верность и преданность стране, добавила она.

Милохин ранее сообщил в соцсетях, что «прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». При этом он опубликовал фотографии Москвы. Позднее выяснилось, что он все еще остается в ОАЭ.