Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию
Мизулина попросила призвать блогера Даню Милохина на срочную службу
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося в страну, на службу в армию.
Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Она отметила, что блогер в армии не служил, однако, по ее данным, оснований для отсрочки у него нет.
В ходе предстоящей осенней призывной кампании глава «Лиги безопасного интернета» считает необходимым призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. По ее мнению, это будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина. Кроме того, таким образом он на деле докажет свою верность и преданность стране, добавила она.
Милохин ранее сообщил в соцсетях, что «прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». При этом он опубликовал фотографии Москвы. Позднее выяснилось, что он все еще остается в ОАЭ.