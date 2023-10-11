Нефть подорожала в ожидании новых факторов

Мировые цены на нефть повысились в ожидании новых факторов

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 росла на 0,32%, достигая 87,93 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 86,2 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы демонстрируют осторожность на фоне обострения конфликта вокруг Израиля. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа, бойцы ХАМАС после массированных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.

«Рынок должен учесть в цене риск эскалации конфликта, а также последствия для стран-поставщиков нефти, таких как Иран», – цитирует Bloomberg старшего энергетического аналитика пекинской компании SDIC Essence Futures Гао Мингю.

Параллельно на этой неделе ожидается публикация важных для рынка данных. В частности, минэнерго США должно опубликовать краткосрочный прогноз (STEO), где обновит свои ожидания по стоимости нефти и добыче в стране на этот и следующий годы.