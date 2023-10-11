  • Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС
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    Как Алиев переделает Карабах
    Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Начата подготовка отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях
    Пашинян оценил отношения России и Армении
    Сейсмологи зафиксировали мощность повреждения газопровода Balticconnector
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме в Кривом Роге
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    28 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    31 комментарий
    11 октября 2023, 07:35

    Курс доллара на открытии торгов превысил 100 рублей

    Tекст: Вера Басилая

    На открытии торгов Мосбиржи доллар растет до 100,55 рублей, юань – до 13,77 рублей, евро – до 106,4 рубля.

    Курс доллара расчетами «завтра» на 7.02 мск растет на 25 копеек – до 100,55 рубля, юаня – на 4 копейки, до 13,77 рубля, евро торгуется около уровня 106,4 рубля, передает РИА «Новости».

    Ранее курс евро на Мосбирже превысил 107 рублей впервые с 15 августа.

    10 октября 2023, 17:14
    Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике

    Названа возможная причина утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией

    Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Ниинисте считает, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло стать результатом внешнего воздействия, передает РИА «Новости».

    «Ущерб подводной инфраструктуре считается серьезным, и его причины расследуются с воскресенья. Вполне вероятно, что как газопровод, так и кабель повреждены в результате внешнего воздействия. Эти события никак не повлияют на безопасность поставок», – заявил президент Финляндии.

    «Точная причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией», – сказал финский лидер.

    Он подчеркнул, что НАТО выразило готовность помочь расследованию аварии. «Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать помощь в расследовании», – сказал Ниинисте.

    В воскресенье оператор Gasgrid Finland сообщил, что в ночь на воскресенье подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. В понедельник Gasrid заявил, что «есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах Украины повредить газопровод «Турецкий поток».

    Коментарии (40)
    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

    Коментарии (18)
    10 октября 2023, 16:15
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось прорвать оборону ВСУ у поселка Бердичи под Донецком, ВСУ могут попасть в котел под Авдеевской, сообщил Telegram-канал 105-го стрелкового полка народной милиции ДНР.

    На северном фланге у населенного пункта Бердичи прорвана оборона украинской стороны, ВС России вышли на окраины поселка и ведут бой, сообщается в Telegram-канале полка.

    Украинские военные начали отступать. Также российские подразделения нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления. Отмечается, что все идет к образованию Авдеевского котла.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях.

    Коментарии (26)
    10 октября 2023, 12:38
    ИРИ сообщил о выходе трех серий российского сериала про хакеров

    На цифровом сервисе Wink вышли три серии отечественного сериала о российских хакерах, сообщил «Институт развития интернета» (ИРИ).

    ИРИ посоветовал своим подписчикам в Telegram сериал «Короче, план такой» о приключениях хакеров.

    Три эпизода уже вышли на сервисе Wink.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 12:30
    Песков отреагировал на возвращение Фридмана в Россию

    Песков не считает необычным возвращение Фридмана в Россию

    Песков отреагировал на возвращение Фридмана в Россию
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию нет ничего необычного, поскольку это его право как гражданина.

    По его словам, Фридман – гражданин России, который может возвращаться, жить здесь, уезжать отсюда, как и любой другой гражданин, «здесь нет ничего необычного», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и поселился в Израиле.

    Коментарии (63)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (24)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (18)
    10 октября 2023, 08:50
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    @ Erik Marmor/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

    По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности, а одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес», передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС».

    Источники издания Reuters в свою очередь замечают, что «ХАМАС удалось вызвать у Израиля впечатление, что организация не готова к бою». Издание The Economist указывает на сложность текущего положения Тель-Авива.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (46)
    10 октября 2023, 21:15
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    @ Lehtikuva/Mikko Stig/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежские сейсмологи заявили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

    Как сообщило норвежское сейсмологическое объединение NORSAR, у берега Финляндии в Балтийском море 8 октября в 1.20 по местному времени (совпадает с мск) был зафиксирован вероятный взрыв, передает РИА «Новости».

    Магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по данным NORSAR, ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 17:45
    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису Халифу за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС
    @ Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Playboy разорвало контракт с бывшей порноактрисой Мией Халифой ливано-американского происхождения после того, как она поддержала ХАМАС, женщина назвала их «борцами за свободу», передает телеканал Fox News.

    В журнале заявления Мии назвали «отвратительными и предосудительными, прославляющими нападения ХАМАС на Израиль», пишет «Фонтанка.ру».

    Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Девушка назвала Израиль государством «апартеида».

    Ранее ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 15:14
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины

    Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    @ Abdalkarim Museitef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

    Американская сторона, пытавшаяся монополизировать ближневосточное урегулирование, не брала в расчет коренные интересы палестинского народа, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – подчеркнул он.

    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.

    Коментарии (41)
    10 октября 2023, 10:10
    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией

    Пушков призвал всерьез отнестись к словам генерала США Милли о возможной войне с Россией

    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к высказыванию бывшего главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, сохраняющиеся вне зависимости от того, кто находится у власти в Белом доме.

    При этом сенатор указал на рост вероятности того, что США будет не до военного столкновения с Россией. Он напомнил, что трое главных претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии – Трамп, Десантис и Рамасвами – считают главным противником Америки вовсе не Россию, а Китай. Эти политики, как отметил Пушков, призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня.

    Еще одним фактором, который, по оценке члена Совфеда, снижает вероятность прямого конфликта США с Россией, является множественность вызовов, которые ставят под сомнение американскую гегемонию. Помимо России и Китая это Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах, пояснил сенатор. США перед лицом этих вызовов будут не усилены, а ослаблены конфликтом с ведущей ядерной державой – Россией.

    Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов, чтобы поддерживать свое так называемое глобальное лидерство. Сейчас это уже три кризиса – ближневосточный, украинский и «потенциальный дальневосточный», перечислил сенатор. Уже сейчас военный конфликт в Израиле, по словам Пушкова, требует от Вашингтона «качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке», что в результате может обернуться перенапряжением силы для такой сверхдержавы, как США.

    Напомним, Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявлял, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

    Коментарии (8)
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