Стартовал четвертый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Первый символичный пуд макулатуры – 16 кг бумажного сырья – сдали участники Российского экологического форума. В торжественной церемонии старта приняли участие вице-премьер России Виктория Абрамченко, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Андрей Руднев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В нашей стране уже перерабатываются практически все виды отходов потребления. Сдать отходы бумаги и картона – это, пожалуй, самый простой способ внести свой вклад в сохранение здоровья окружающей среды и популярный сегодня путь экологического просвещения молодежи. Мощности в России есть и наращиваются. Всего действует около 600 предприятий по утилизации отходов от использования товаров. Больше всего таких объектов перерабатывают, в том числе бумагу и картон – их порядка 100. Через них ежегодно проходит 5 миллионов тонн макулатуры. Молодежь и эковолонтерство играют очень важную роль в формировании национальной экологической повестки, а также экопросвещении. Сегодня хочу поблагодарить всех активных ребят за поддержку экологических акции», – отметила Абрамченко.

В ходе брифинга, посвященного старту проекта, была отмечена важность популяризации раздельного сбора отходов и расширение состава участников. Теперь наряду со школами, вузами, ссузами и компаниями, к акции как самостоятельно, так и в составе команды, может присоединиться каждый житель страны, и даже побороться за звание самого результативного участника четвертого сезона. Кроме того, согласно механике акции «БумБатл» в 2023 году, участники, сдавшие более 16 кг макулатуры, получают возможность обменять ее на билет в театр, музеи, спортивное или иное культурно-массовые мероприятия в своем регионе.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, акция «БумБатл» традиционно проводится в поддержку нацпроекта «Экология», в этом сезоне она продлится с 10 октября по 15 ноября. В прошлом году участники «БумБатла» собрали более 63 тыс. тонн макулатуры.

Денис Буцаев обратил внимание на расширение географии проекта. «Собранную макулатуру можно принести в один из пунктов приема, которые обозначены на карте сайта «БумБатл». Регоператоры по всей стране помогут с вывозом собранного бумажного вторсырья. Для этого необходимо оставить заявку в личном кабинете участника акции. Наряду с помощью по вывозу, наш “Зеленый фургон” вместе с главными героями – БумБоем и БуМашей – отправятся в путешествие по стране, чтобы рассказать о важности раздельного сбора и об особенностях сбора и переработки макулатуры. Уверен, что в этом году прошлогодний рекорд собранного вторсырья будет побит, так как с каждым годом вовлеченность в подобного рода инициативы в нашей стране продолжает расти», – подчеркнул он.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда. По итогам акции оргкомитет «БумБатла» определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья в каждой из номинаций, включая индивидуальный зачет. Всех участников акции ждут подарки. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.