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Израильтянка 15 часов кормила захвативших ее дом боевиков ХАМАС печеньем и выжила
Жительница Израиля и ее муж в ожидании полиции 15 часов отвлекали печеньем с кофе и разговорами боевиков ХАМАС, захвативших их дом.
Израильтянка Рахель и ее супруг Давид в субботу вернулись в свой дом в городе Офаким из бомбоубежища и оказались окружены боевиками, передает Life. Радикалы начали угрожать им, приставив к голове женщины гранату, и нацелив автоматы.
Рахель рассказала, что отвлекла захватчиков, предложив им кофе и печенье, а те пели ей песни израильского певца. Женщина разговаривала с боевиками, просила не убивать ее и супруга.
Спустя время на место прибыли сотрудники полиции, они начали переговоры с захватчиками. Сын пары, находившийся среди силовиков, нарисовал им схему дома для штурма.
Захватчики требовали воду, еду и медикаменты для одного из раненых, а также телефон, но их просьбу не выполнили, после чего началась перестрелка, в ходе которой погиб один из боевиков. В ходе штурма были ликвидированы остальные захватчики, а семья спасена.
Ранее ХАМАС объявил об отказе от переговоров по заложникам до конца боевых действий.