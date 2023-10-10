Израильтянка 15 часов кормила захвативших ее дом боевиков ХАМАС печеньем и выжила

Tекст: Валерия Городецкая

Израильтянка Рахель и ее супруг Давид в субботу вернулись в свой дом в городе Офаким из бомбоубежища и оказались окружены боевиками, передает Life. Радикалы начали угрожать им, приставив к голове женщины гранату, и нацелив автоматы.

Рахель рассказала, что отвлекла захватчиков, предложив им кофе и печенье, а те пели ей песни израильского певца. Женщина разговаривала с боевиками, просила не убивать ее и супруга.

Спустя время на место прибыли сотрудники полиции, они начали переговоры с захватчиками. Сын пары, находившийся среди силовиков, нарисовал им схему дома для штурма.

Захватчики требовали воду, еду и медикаменты для одного из раненых, а также телефон, но их просьбу не выполнили, после чего началась перестрелка, в ходе которой погиб один из боевиков. В ходе штурма были ликвидированы остальные захватчики, а семья спасена.

Ранее ХАМАС объявил об отказе от переговоров по заложникам до конца боевых действий.