Кириенко осмотрел Запорожскую АЭС в ходе визита в Энергодар

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе визита Кириенко убедился, что ЗАЭС работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС. Директор АЭС Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз доложили Кириенко о готовности станции и города к прохождению осенне-зимнего периода.

Первый замруководителя администрации президента также побывал в недавно открытой после капитального ремонта школе бокса имени В. Р. Манзули.



Здание было утеплено, отремонтирован фасад и внутренние помещения, обеспечена нормальная вентиляция, восстановлены инженерные сети, заменено оборудование, в том числе боксерские ринги и новые тренажеры, организована уличная площадка для занятий спортом, поставлено современное звуковое и световое оборудование. Сейчас в школе тренируется около сотни спортсменов, ожидается, что после ремонта посещаемость вырастет в разы.

Кроме того, Кириенко посетил школу №2, отремонтированную к новому учебному году. В ней заменили систему отопления, отремонтировали кровлю над спортивным и актовым залами, а также спортзал, раздевалку и пищеблок. В учреждении, как и в других школах города, работают атомклассы, нацеленные на поддержку и развитие естественнонаучного и математического образования в школах.

Помимо этого, Кириенко ознакомился с проектом Центра компетенций «Маяк», концепцию молодежного центра представили профильный министр и представители правительства Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Запорожский вестник». Он станет точкой подготовки специалистов по работе с молодежью, здесь будут работать с лидерами общественных организаций, создавать молодежные проекты, которые помогут ребятам осуществить свои идеи.