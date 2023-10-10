Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
Число погибших израильтян при атаке ХАМАС превысило тысячу человек
Посольство в США назвало число погибших израильтян при атаке ХАМАС
Число израильтян, погибших в результате нападений боевиков движения ХАМАС, превысило тысячу человек, сообщило посольство еврейского государства в США.
Еще 3418 человек пострадали, не менее 4969 ракет было выпущено по территории Израиля, сообщило ведомство в социальной сети, передает ТАСС.
Число погибших в секторе Газа после израильских ударов составило 849 человек, ранения в анклаве получили свыше 4,2 тыс. человек, около 110 – на Западном берегу, сообщили в местном Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Израиле погибли четверо россиян.