Подведены итоги конкурса создания комфортной городской среды

Более 500 территорий благоустроили по итогам конкурса создания комфортной городской среды

«Работа правительства нацелена на создание комфортной городской среды не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. Именно для этого в 2018 году был запущен всероссийский конкурс для малых городов и исторических поселений. По его итогам в 75 регионах страны уже воплотили в жизнь 508 проектов-победителей. Среди них 210 парков, 128 улиц и пешеходных зон, 102 набережные, 68 площадей. Благоустроенные пространства способствует улучшению качества жизни в муниципалитетах, развитию малого и среднего бизнеса, а также внутреннего туризма», – приводятся его слова на сайте правительства.

В частности, в сентябре этого года в подмосковном Краснозаводске завершилось благоустройство парка Победы, который стал победителем VI Всероссийского конкурса в 2022 году. В парке обустроили велодорожку, пешеходную зону, детскую площадку, установили столы для тенниса. В этом году завершены работы и по благоустройству Монастырской набережной реки Сызранки в Сызрани Самарской области. Отличительная особенность набережной – три плавучих понтона, один из них с амфитеатром. К понтонам проложены лестницы, созданы плавающий фонтанный модуль из 12 фонтанов и причал для рыбаков. Всего с начала года реализовано 35 проектов.

«Главная задача конкурса – это создание привлекательных городских пространств и повышение качества жизни наших граждан. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» по всей стране преображаются не только крупные, но и малые города и исторические поселения, развивается туристическая отрасль, создаются новые рабочие места. За время существования конкурса отобрано 1027 объектов: 435 парков, 210 набережных, 178 площадей, 204 улицы и пешеходные зоны. До конца года планируем завершить работы еще как минимум по 52 проектам», – отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Как рассказал Хуснуллин в своем Telegram-канале, «зачастую про современные и комфортные общественные пространства говорится в контексте мегаполисов. Этот конкурс меняет такое представление. Его цель – повысить качество жизни наших граждан в небольших населенных пунктах. Эта работа также помогает созданию рабочих мест, развитию местных предприятий и внутреннего туризма в малых городах».