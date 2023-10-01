Главы регионов России рассказали о возрождении походного туризма

Tекст: Валентина Григоренко

Проект реализуется в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Для возрождения системы походного туризма в стране в 22 пилотных российских субъектах проводится комплекс мероприятий по разработке пешеходных маршрутов, обустройству существующих туристических троп, проведению походов. Предложения по развитию системы массового пешеходного туризма были представлены региональными командами в рамках Первого туристического слета «Маевка. Больше, чем путешествие» в мае этого года. Руководство субъектов презентовало результаты работы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как указал Кириенко, за полгода работы к проекту подключились 22 пилотных региона, проложено 1 тыс. километров пешеходных троп, подготовлено более 73 маршрутов. По его словам, запланировано увеличить количество регионов в следующем году.

Республика Мордовия активно включилась в реализацию пилотного проекта «Развитие походного туризма». Регион вовлечен в организацию походов и продвижение этого вида туризма среди жителей. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что успех проекта немыслим без личной заинтересованности. Он отметил, что приоритетные задачи по реализации проекта «Развитие походного туризма» являются в патриотическом и духовном воспитании, просвещении и профориентации детей и молодежи. По его словам, в Республики создан проектный офис по развитию молодежного туризма, организовано 39 троп (маршрутов), открыто 22 турклуба и организации, подготовлено 30 инструкторов-проводников, проведена полная инвентаризация туристского снаряжения, три проекта по развитию турклубов поддержано Фондом президентских грантов.

Популяризует походный туризм и Тамбовская область. Глава региона Максим Егоров обратил внимание на изменение законодательной базы в отношении пешего туризма и тесное взаимодействие власти и бизнеса.

Стоит отметить, что на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2023 года между Красноярским краем и АНО «Больше, чем путешествие» заключено соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию полезного молодежного туризма. В 2023 году обновлены туристические тропы, навигация и маркировка троп, открыты новые визит-центры, установлены информационные указатели. Кроме того, развивается инфраструктура села Парная Шарыповского района, идет работа по благоустройству ландшафтного парка «Юдинская долина». Особое внимание уделено повышению доступности и популяризации туризма для школьников.

Об уникальных природно-климатических условиях с живописными ландшафтами и природными целебными источниками как основе для активного развития туризма и отдыха в регионе говорил замгубернатора Челябинской области Александр Богашов: Особое внимание в Челябинской области сосредоточено на работе с локальной идентичностью, рекреационным потенциалом и событийной нагрузкой.

Одним из активных субъектов РФ как в развитии сферы туризма, так и молодежной политики является Нижегородская область. О масштабных задачах, поставленных в регионе по развитию походного туризма и его популяризации среди населения, в первую очередь, среди молодежи, рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Кириенко резюмировал, что сообщество экскурсоводов является не просто частью туристического бизнеса. «Хороший экскурсовод, который знает и любит свой край, заряжает этой любовью гостей, передает ее подрастающему поколению. Считаю, что экскурсоводы должны входить в сообщество педагогов и наставников», – добавил он.