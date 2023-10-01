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В Госдуме рассказали, кому не увеличат пенсии с 1 октября
Депутат Нилов: С 1 октября пенсии не вырастут у ветеранов ВОВ и «блокадников»
Повышение пенсий с 1 октября не положено ветеранам ВОВ, блокадникам, получателям пенсии по инвалидности и по потере кормильца, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как указал Нилов, с октября 2023 года вырастут пенсии прежде всего у военных пенсионеров, потому что у них своя процедура индексации, которая зависит от роста денежного довольствия. По его словам, индексация военных пенсий будет не только у тех, кто по линии Минобороны получает, это касается всех силовых структур. Однако, он добавил, что получателей страховых, социальных и государственных пенсий это не коснется, передает Газета.Ru.
Депутат подчеркнул, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января следующего года, а пособия, средства материнского капитала – с 1 февраля, и социальные пенсии – с 1 апреля.
Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 октября увеличатся пенсии бывших военных и приравненных к ним экс-сотрудников силовых ведомств.
Напомним, из одобренного правительством проекта трехлетнего бюджета Социального фонда стал известен средний размер пенсии в 2024 году.