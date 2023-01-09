В Латвии решили приостановить действие закона о репатриации

Власти Латвии намерены приостановить действие закона о репатриации из-за наплыва россиян

Власти Латвии намерены приостановить действие закона о репатриации из-за возросшего количества запросов статуса репатрианта и постоянного вида на жительство со стороны российских граждан, сообщили СМИ со ссылкой на МВД страны.

Delfi пишет, что министерство подаст на рассмотрение правительства доклад, в котором говорится, что интерес граждан РФ к переезду в Латвию растет. Граждане РФ вместе с членами своих семей все чаще запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно закону о репатриации, передает ТАСС

Этот документ вступил в силу в 1995 году. Целью его принятия было создание условий для переезда в Латвию лиц латышского происхождения.

Как докладывает МВД, в начале действия закона репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада, но уже в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины. В 2022 году, согласно данным МВД, доля граждан РФ достигла 81% от общего числа получивших статус репатрианта.

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Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая минувшим летом в эфире латвийского телевидения, прокомментировал петицию, появившуюся на портале Manabalss.lv. Авторы петиции предлагают лишать «нелояльных» жителей гражданства и высылать их из страны.

Левитс указал, что это вряд ли осуществимо на практике. Но, по его словам, у государства есть другие меры воздействия. «Лишать латвийского гражданства тех людей, у которых оно одно, – это очень серьезный вопрос. Ни в одной стране ЕС нет такого решения. Нам пришлось бы очень хорошо аргументировать это. Это обязательно дошло бы до Европейского суда по правам человека, где у нас возникли бы проблемы с аргументацией. Вопрос о лишении видов на жительство – другое дело. Данная правовая норма уже принята и хорошо работает», – подчеркнул президент.