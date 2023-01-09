Москвичам пообещали «мягкую» погоду на старый Новый год

Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал «мягкую новогоднюю ночь» по старому стилю в Москве

Погода на старый Новый год в Москве прогнозируется мягкой, в ночь на 14 января будет 2-5 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его расчетам, температура воздуха в новогоднюю ночь по юлианскому календарю (старый Новый год 13 января) будет колебаться в диапазоне от 2 до 5 градусов мороза, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что дневная температура в выходные дни в Москве поднимется до 0 градусов. Более того, по прогнозу синоптика, есть вероятность оттепели.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, морозная погода в Москве и Московской области начнет отступать примерно после 10 января. Так, по его словам, 10 января днем будет уже около минус 10 градусов, в среду – всего минус 7 градусов, а в конце недели будет даже до минус 4-6 градусов.

Кроме того, в понедельник в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 17 градусов. В ночь на вторник в столице температура воздуха может опуститься до минус 19 градусов.

Тем временем температура в Якутии опустилась до минус 60 градусов.