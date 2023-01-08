Премьер Швеции заявил о планах страны присоединиться к европейской системе ПВО

Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»

Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел

Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».

Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».

«Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube.

На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».

Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».

Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».

Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.

Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».