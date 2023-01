Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра Зеленский назвал помощь США жизненно важной для Украины 7 января 2023, 11:34 Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты и назвал помощь Вашингтона жизненно важной для Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, «что приблизит нашу общую победу», – сообщает РИА «Новости». Ранее Маккарти заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны. Напомним, после 15 попытки Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером. Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия» 6 января 2023, 16:56

Текст: Вера Басилая

Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС. Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием». Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня. В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО 7 января 2023, 04:30

Текст: Антон Никитин

Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости». Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Новости СМИ2 В Польше назвали нереальными цели Украины по выводу войск России из Крыма и Донбасса СМИ: Украина не сможет добиться ухода России из Крыма и Донбасса 6 января 2023, 12:57 Текст: Вера Басилая

Украина не достигнет цели по выводу войск России из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, это нереально, заявил обозреватель Питер Уайт в статье для польского издания Mysl Polska. Уайт считает, что Москва ни при каких-либо обстоятельствах не выведет войска из Крыма и «восточного коридора вместе с Донбассом», передает RT. Обозреватель отметил, что Украина постоянно заявляет о скорой победе, но на самом деле несет критические потери.Также журналист заявил, что если Украина всего неделю не получит боеприпасы с Запада, война может закончиться, и этот момент наступит, поскольку НАТО не сможет увеличивать мощности по производству боеприпасов. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России. Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных 6 января 2023, 14:50

Текст: Вера Басилая

ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны. Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа. В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации. Новости СМИ2 США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине 6 января 2023, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс. В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня 6 января 2023, 14:38

Текст: Алексей Дегтярев

Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии. Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ. Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ. В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». Новости СМИ2 Авиация ВКС России сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины 6 января 2023, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике Воздушно-космические силы России сбили Су-25 украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России. Су-25 сбит в районе населенного пункта Марьевка, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. У поселка Победа (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции уничтожена гаубица Д-20, у города Орехова (Запорожская область) уничтожена американская артиллерийская система M-777. Возле поселков Васильцовка (Харьковская область) и Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50. Средства ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников у населенных пунктов Новокраснянка, Кременная (ЛНР) и Заводовка (Херсонская область). Также перехвачено восемь американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS у населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое (Запорожская область). В прошлые сутки ВС России на четырех направлениях уничтожили свыше 170 украинских военных. Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу 7 января 2023, 06:31

Текст: Антон Никитин

Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph. Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте. Новости СМИ2 Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось 6 января 2023, 22:59

Текст: Антон Никитин

Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС. Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время. В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой 7 января 2023, 01:31

Текст: Антон Никитин

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы. По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС. Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне. Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Новости СМИ2 В ООН не осудили планы Парижа и Берлина передать Киеву бронетехнику Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику 7 января 2023, 07:33 Текст: Антон Никитин

В ООН хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику. В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте. Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Запада танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты и ПВО 7 января 2023, 04:56

Текст: Антон Никитин

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Киеву гораздо больше оружия, включая боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО. В обращении, которое Мельник опубликовал в соцсети Twitter, глава МИД Украины потребовал предоставить Киеву гораздо больше оружия. Он подчеркнул, что имеет в виду не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО, причем в таком же количестве, как в 1941 году США предоставляли по закону о ленд-лизе, передает РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. Новости СМИ2 США задумали передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow Politico: Зенитные ракеты Sea Sparrow войдут в новый пакет военной помощи Украине 6 января 2023, 13:32 Текст: Вера Басилая

США впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением в рамках нового пакета помощи, сообщает Politico. По данным источников издания Politico, в новый пакет помощи Украине, который будет объявлен в пятницу на сумму 3,8 млрд долларов, войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, передает RT. Также источники сообщили, что украинские военные уже смогли переделать советские ЗРК «Бук» под использование этих ракет. Ранее посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». В ООН рассказали о наблюдении за прекращением огня на Украине 6 января 2023, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

ООН не обладает информацией об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине после объявления Россией режима прекращения огня, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжарррик. Сотрудники ООН на месте сообщают, что не наблюдали интенсивных или крупных боев с момента прекращения огня, заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости». По его словам, сотрудники Организации сейчас находятся не везде, и не наблюдают за всей линией соприкосновения. В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима. В пятницу ВС России объявили о режиме прекращения огня, и сообщили, что ВСУ продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных в ДНР и ЛНР. Новости СМИ2 Премьер Украины Шмыгаль призвал жителей страны готовиться к отключениям электричества 6 января 2023, 16:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинцам следует готовиться к возобновлению аварийных отключений электроэнергии, дефицит в энергосистеме также возникнет из-за похолодания, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. В пятницу ожидается похолодание, из-за которого вырастет потребление электроэнергии, и дефицит в энергосистеме вырастет, всем жителям страны следует быть готовым к возобновлению аварийных отключений, заявил он, передает ТАСС. Между тем глава Киева Виталий Кличко заявил, что ночью в пятницу в городе температура понизилась до 11 градусов ниже нуля. По его словам, все городские службы готовы к похолоданию и работают в усиленном режиме. Ранее на Украине объявили о планах по строительству сети мини-электростанций, которые будут располагаться рядом с потребителями.