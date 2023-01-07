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В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.
По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.
Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .
По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.
Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
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Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.
Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
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Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».
«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.
Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».
«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
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Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»
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Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».
Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».
Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.
Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.
«С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».
По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В четверг в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Кроме того, США заявили, что считают предложение России ввести режим прекращения на 36 часов «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки.
В Польше назвали нереальными цели Украины по выводу войск России из Крыма и Донбасса
СМИ: Украина не сможет добиться ухода России из Крыма и Донбасса
Украина не достигнет цели по выводу войск России из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, это нереально, заявил обозреватель Питер Уайт в статье для польского издания Mysl Polska.
Уайт считает, что Москва ни при каких-либо обстоятельствах не выведет войска из Крыма и «восточного коридора вместе с Донбассом», передает RT.
Обозреватель отметил, что Украина постоянно заявляет о скорой победе, но на самом деле несет критические потери.Также журналист заявил, что если Украина всего неделю не получит боеприпасы с Запада, война может закончиться, и этот момент наступит, поскольку НАТО не сможет увеличивать мощности по производству боеприпасов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня
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Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии.
Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ.
Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине
Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.
Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны.
Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации.
Авиация ВКС России сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины
В Донецкой народной республике Воздушно-космические силы России сбили Су-25 украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.
Су-25 сбит в районе населенного пункта Марьевка, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Победа (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции уничтожена гаубица Д-20, у города Орехова (Запорожская область) уничтожена американская артиллерийская система M-777.
Возле поселков Васильцовка (Харьковская область) и Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
Средства ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников у населенных пунктов Новокраснянка, Кременная (ЛНР) и Заводовка (Херсонская область).
Также перехвачено восемь американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS у населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое (Запорожская область).
В прошлые сутки ВС России на четырех направлениях уничтожили свыше 170 украинских военных.
В Турции допустили обострение ситуации на Украине
Представитель Эрдогана спрогнозировал ситуацию на Украине в ближайшие месяцы
Ситуация на Украине в ближайшие месяцы может обостриться, но Турция продолжит принимать меры по возобновлению переговорного процесса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что по ситуации на Украине может ожидаться «глубокий долгосрочный кризис», передает РИА «Новости».
При этом Калын заверил, что Анкара будет продолжать интенсивные усилия – от прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности – для урегулирования кризиса и начала переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, при этом Россия, по его словам, «не пытается замедлить темпы».
В Киеве отреагировали на желание Израиля «меньше говорить» об Украине
Подоляк прокомментировал слова Коэна о намерении Израиля «меньше говорить» об Украине
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что новое израильское правительство намерено «меньше говорить» об Украине. Как заявил Подоляк, главное, чтобы Израиль занял «правильную сторону».
Кроме того, Подоляк выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать «эффективным посредником», так как «точно понимает» суть современных вооруженных конфликтов и посредничества в них. Однако, по словам советника, такие переговоры возможны только при условии «вывода российских войск», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24news.
Напомним, Израиль собрался провести ревизию внешней политики, новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.
Вице-губернатора Одесской области отправили в СИЗО на Украине
Замглавы Одесской областной военной администрации Муратов арестован на Украине
Приморский районный суд Одессы отправил зампредседателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова в СИЗО, сообщили украинские СМИ.
Служба безопасности Украины задержала Муратова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что Муратов предлагал «руководителю одного из структурных подразделений ОВА» помочь с закрытием уголовного дела за 35 тыс. долларов. Правоохранители задокументировали факт передачи аванса в 27 тыс. долларов. Суд оставил Муратова под стражей и назначил залог в 3,2 млн гривен (около 88 тыс. долларов), передает ТАСС.
В Киево-Печерской лавре не подтвердили богослужение раскольников на Рождество
И.о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Рудик не подтвердил богослужение ПЦУ в Успенском соборе
Так называемая Православная церковь Украины не направляла обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для богослужений, сообщил и.о. гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудик.
Рудик сообщил, что не получал никаких предписаний и не знает о планах руководителей ПЦУ встречать Рождество в Успенском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви, 5 января Рудик заявил, что обращений по поводу Успенского собора и Трапезного храма для богослужений ПЦУ не поступало. В УПЦ указали, что минкультуры Украины также не комментировало заявление ПЦУ о рождественской службе.В связи с этим УПЦ считает заявление ПЦУ попыткой «силового захвата» собора с использованием шантажа и путем «введения в информационное заблуждение общества», передает ТАСС.
Напомним, представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры. После этого Православная церковь Украины заявила, что глава раскольников Епифаний Думенко
совершит в Успенском соборе 7 января литургию по случаю Рождества.
США ввели санкции против шестерых иранцев за «поставки беспилотников России»
Соединенные Штаты объявили санкции в отношении шестерых иранских граждан, которые, по версии американской стороны, якобы связаны с поставками беспилотников России.
Санкции введены против шести представителей руководства и членов совета директоров уже находящейся под санкциями компании Qods Aviation Industries, заявили в Минфине США, передает ТАСС.
Эта компания занимается производством иранской оборонной продукцией и ответственна за разработку и производство беспилотников, утверждает американское ведомство.
США полагают, что Иран отправлял такие беспилотники России, чтобы та могла применять их в ходе спецоперации на Украине.
Также США ввели ограничения в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization). Она, по версии Вашингтона, ответственна за «контроль над иранской программой производства баллистических ракет».
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиан заявлял, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Он пояснял, что это происходило за несколько месяцев до начала СВО.
США задумали передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
Politico: Зенитные ракеты Sea Sparrow войдут в новый пакет военной помощи Украине
США впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением в рамках нового пакета помощи, сообщает Politico.
По данным источников издания Politico, в новый пакет помощи Украине, который будет объявлен в пятницу на сумму 3,8 млрд долларов, войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, передает RT.
Также источники сообщили, что украинские военные уже смогли переделать советские ЗРК «Бук» под использование этих ракет.
Ранее посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».