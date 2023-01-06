Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России

Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»

Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».

Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».

Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.

Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.

«С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».

По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».

Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.