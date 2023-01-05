Сунак собрался разрешить увольнения за забастовки в Британии

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5 января, четверг | Последнее обновление — 02:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
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В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Сунак собрался разрешить увольнения за забастовки в Британии
Сунак для борьбы с забастовками в Британии собрался разрешить увольнения участников стачек
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Для борьбы с забастовками, которые охватили Великобританию, глава правительства страны Риши Сунак собирается разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов, а также увольнять участников стачек, сообщают источники.
Соответствующее объявление может быть сделано уже в четверг. Кроме того, ряду ключевых профессий собираются запретить забастовки. В частности, речь идет о медиках, железнодорожниках, учителях, пожарных и пограничниках. Незаконными собираются объявить стачки, при которых профсоюзы не смогут гарантировать продолжение работы минимально необходимого количества представителей данных профессий.
Новый глава Британского конгресса тред-юнионов Пол Новак заявлял, что профсоюз будет судиться с руководством страны, если власти Великобритании законодательно решат ограничить права работников на забастовки, передает ТАСС со ссылкой на Times.
Напомним, в конце 2022 года в Великобритании началась невиданная за долгие годы волна забастовок. Кроме того, британцы массово отказываются оплачивать счета за коммунальные услуги.
Пушилин: Военные в Макеевке проявили мужество и героизм, спасая товарищей
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Военнослужащие ВС России проявили мужество и настоящий героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, когда 1 января попали под удар ВСУ в Макеевке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале Пушилин написал, что большинство военных, едва выбравшись из поврежденного американскими HIMARS здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они помогали им спасать остальных.
Пушилин отметил, что какая-то часть из погибших – это те, кто погиб, возвращаясь спасать своих сослуживцев.
Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Журналисты установили связь фейкового «Совета жен и матерей» с бежавшей из России мошенницей
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Глава так называемого «Совета жен и матерей» Ольга Цуканова была правой рукой скандальной «целительницы» Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в расследовании журналиста Андрея Ивлева, показанном в программе «Вести. Дежурная часть».
В репортаже, который вышел в эфире телеканала «Россия 24», отмечается, что в Сети невозможно найти адрес или номер телефона организации. Движение «Совет жен и матерей» появилось в сентябре 2022 года в Самаре, оно работает в соцсетях и мессенджерах.
При этом журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Ранее там же находился офис скандальной целительницы Светланы Пиуновой, которая была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.
Как отмечает журналист, Цуканова была правой рукой Пиуновой. Созданная в один день с началом частичной мобилизации организация тоже может быть делом рук Пиуновой, говорится в репортаже. Ранее она практиковала целительство, затем пугала адептов концом света, а когда он не случился, начала рассуждать о рептилоидах и планете Нибиру.
Доктор психологических наук Екатерина Васкэ изучала работы Пиуновой. Она считает, что эти книги имеют большое и опасное влияние на сознание людей.
«К науке она (Пиунова) не имеет никакого отношения. Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они («Совет жен и матерей») играют, они манипулируют, они спекулируют на самых высоких и глубинных чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», – прокомментировала деятельность совета Васкэ.
Суть работы «Совета жен и матерей» заключается в поиске в интернете родственников мобилизованных. Как отмечается в расследовании, их находят не для того, чтобы помочь, а чтобы заставить выступать с критикой, даже если поводов для этого нет.
«Для вербовки подходят любые хайповые темы. Не исключено, что любую трагедию такие псевдообщественники готовы интерпретировать как повод получить финансирование из-за рубежа от своих спонсоров и спецслужб», – заключил журналист Ивлев.
Ранее взлом Telegram-чата сторонников организации «Совет матерей и жен» показал, что часть этих людей активно участвовала в акциях протеста, задерживалась полицией, поддерживала Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов).
В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти
Сенатор-республиканец Рубио: Некомпетентность элит привела США к краю пропасти
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Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative.
Сенатор отметил, что с течением времени один фактор остается неизменным в Соединенных Штатах: истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни простых американцев. Он констатировал, что десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Как отметил законодатель, за это время Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется, передает РИА «Новости».
Сенатор признал, что список уязвимостей Соединенных Штатов очень длинен. Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать американскую экономику, «поставив Уолл-стрит на место». Во-вторых, нужно вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя агрессивную проамериканскую промышленную политику. В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы, так как глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Рубио с сожалением отметил, что в США место семей и коллективов заняли смерть и отчаяние.
При этом главным внешнеполитическим вызовом и самой насущной угрозой для США республиканец назвал Китай. Рубио также выразил мнение, что Европа в XXI веке должна взять на себя ведущую роль в регионе, а не полагаться на Вашингтон.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
Премьер Японии заявил о поворотном моменте в истории мира
Премьер Японии Кисида заявил о нахождении мира в исторической поворотной точке
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Мир сталкивается с серьезными вызовами – региональными и глобальными проблемами – и находится в исторической поворотной точке, говорится в обращении премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном на сайте японского председательства в Группе семи.
По мнению Кисиды, в исторической поворотной точке мир оказался из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. Премьер-министр Японии заявил, что Группа семи (G7) решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права, передает ТАСС.
Среди вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, Кисида выделил сложную обстановку в мировой экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.
Накануне Москва исключила обсуждение мира с Японией из-за политики Токио. Ранее в МИД предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности России и готова принять ответные меры для блокирования военных угроз РФ.
NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины
NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
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Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.
По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.
Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».
Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.
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Иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области
Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области
Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».
Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать на Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».
Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.
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В Киеве упрекнули главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым
Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля Коэна с Лавровым
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Украина возмущена поведением нового главы МИД Израиля Эли Коэна, переговорившим с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию Times of Israel.
По словам посла, позиция израильских властей по отношению к спецоперации для Киева остается «неясной». Он добавил, что глава МИД Израиля «не разговаривал с Лавровым с начала военных действий» и никак не осудил «массовый обстрел мирных жителей в последние месяцы», передает «Коммерсант».
«Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», – заявил Корнийчук.
Накануне Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине. Стороны сделали акцент на актуальных задачах укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Коэн заявлял, что Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США.
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Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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В Германии потребовали уволить министра обороны после новогоднего поздравления
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Лидеры немецкой оппозиции, партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны Германии.
Политики рассказали газете Munchner Merkur, что бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. Причиной их недовольства стала череда скандалов, связанных с Ламбрехт, сообщает РИА «Новости».
Зедер же сравнил нынешнего министра обороны, закрепившегося в бундесвере, с экологическими активистами, которые приклеивают себя к стенам.
«Министр должна наконец уйти в отставку – или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал он.
Напомним, новогоднее обращение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт вызвало негодование у коллег и простых жителей республики. Так, во фрагменте видеозаписи Ламбрехт рассказала, что, несмотря на то, что в центре Европы бушуют боевые действия, у нее оказалось много особых впечатлений и встреч с интересными и замечательными людьми.
В США впервые казнили женщину-трансгендера
В Соединенных Штатах впервые казнили женщину-трансгендера за совершенное 20 лет назад убийство
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Во вторник вечером в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад, пишут СМИ.
Члены Конгресса США от штата Миссури демократы Кори Буш и Эмануэль Кливер проводили долгую работу по помилованию Эмбер. Защитники указывали на серьезные проблемы с психикой заключенной, из-за которых ей «пришлось сменить пол», чтобы «вылезти из своей скорлупы». Однако присяжные об этом факте «не слышали» и «вынесли справедливый вердикт». После чего губернатор штата Миссури Майк Парсон отклонил прошение о помиловании и подписал приговор о смертной казни, передают «Вести.ru» со ссылкой на телеканал CNN.
Маклафлин еще будучи мужчиной зарезала бывшую девушку Беверли Гюнтер в пригороде Сент-Луиса в 2003 году. Женщину осудили в 2006 году, она провела в тюрьме 20 лет и за это время сменила пол. Маклафлин была казнена путем введения смертельной инъекции. Этот случай стал первым с истории США, когда казнили открыто трансгендерного человека.
Ранее сообщалось, что попытки проведения смертной казни в США в 2022 году в 35% случаев терпели неудачу. Так, из-за некомпетентности палача, несоблюдения протокола или его дефекта из 20 попыток проведения смертной казни семь завершились неудачно.
На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»
Надпись «Героическая оборона России» была замечена на бегущей строке польского канала TVP Info
На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», сообщает Gazeta Polska.
В тот момент, когда появилась красная бегущая полоса со словами «Героическая оборона России», ведущая рассказывала о конфликте на Украине, передает «Лента.ру».
Представители телеканала комментировать ситуацию не стали.
Ранее вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) запретили в Латвии после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.
Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.
Президент Эстонии заявил о необходимости изучения русского языка
Глава Эстонии Карис не видит причин запрещать русский язык из-за Украины
Нет причин бороться с русским языком и литературой из-за событий на Украине, негативная реакция на все русское временное явление из-за войны, заявил президент Эстонии Алар Карис в итоговом интервью телеканалу ETV+.
Карис заявил, что русский язык – культурный язык, который нужно изучать раньше из-за сложности освоения. По его словам, нет причин бороться с языками, как и с русской литературой, передает РИА «Новости».
Президент Эстонии заявил, что некоторые русские отказываются говорить на родном языке из-за войны в Украине, от русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском.
«Это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война. Винить в чем-либо язык не стоит», – считает Карис.
Ранее министр образования и науки Тынис Лукас заявил, что в школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного.
Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах к 2030 году, все учителя должны подвтерждать знание языка для квалификации.
Между тем, министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить ментальный карантин на русскую культуру из-за действий России на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как правящая коалиция уничтожает русский язык в Эстонии.
В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
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