Британцев довели до массовых акций сопротивления

«Декабрь протестов», «зима возмущения». Такими словами британская пресса окрестила проходящую прямо сейчас в стране невиданную за долгие годы волну забастовок. Бастуют и выходят на митинги десятки тысяч людей. Более того - речь идет о массовом отказе британцев оплачивать счета за коммунальные услуги. Как правительство Британии довело до этого своих избирателей?

Профсоюзное движение Великобритании, представляющее интересы рабочих и служащих из самых различных сфер, как еще недавно казалось, утратило свои возможности влиять на экономическую политику страны. Со времен их легендарного противостояния с правительствами Эдварта Хита и «железной» Маргарет Тетчер прошло много лет, и демонстрация ими своих нынешних возможностей стала крайне неприятным сюрпризом для британских политиков. Нынешнее противостояние усугубляется тем, что к протестному движению, в отличие от волн 70-80-х гг. примкнули и служащие государственных служб.

А возможности профсоюзов выросли параллельно падению благосостояния и уровня жизни британцев. Первые тревожные сигналы для экономики страны прозвучали еще летом – решения о забастовках звучали от профсоюзов самых разных отраслей. Бастовали сотрудники Королевской почты Британии, которым грозила волна массовых увольнений. На улицы вышли протестующие адвокаты по уголовным делам (барристеры), назначаемые государством в помощь тем, кто не может позволить себе нанять частного и дорогостоящего защитника, с требованием о повышении минимальной планки оплаты труда.

В августе тревожные для правительства (тогда еще возглавляемого Лиз Трасс) сигналы уже звучали самым настоящим набатом – работу остановили почти две тысячи грузчиков стратегически важного для Британии порта Филикстоу (Felixstowe), крупнейшего в стране по контейнерным перевозкам. Сумма ущерба для экономики от забастовки, оцениваемая экспертами на тот момент, приближалась к невероятной цифре в 700 000 000 фунтов стерлингов и грозила парализовать работу не только самого порта, но и всех торговых и промышленных компаний, получавших и отправлявших грузы через порт.

Но нынешний декабрь, в отличие от предыдущих месяцев, наносит премьеру Риши Сунаку и канцлеру казначейства Ханту один удар за другим, подряд – в прямом смысле слова, поскольку в календаре протестных акций нет ни одного дня, который не был бы занят забастовками. Вновь бастуют сотрудники Королевской почты – всю первую половину декабря, а также в ключевые предрождественские дни – 23 и 24 декабря. Сотрудники железных дорог Британии Network Rail, помимо забастовок, прошедших с 13 по 17 декабря, уже заявили о своих планах парализовать движение пригородных поездов в Королевстве в первых числах января наступающего года. Таким образом они продолжат действия водителей британских автобусов, бастовавших почти все дни с 1 по 17 декабря 2022 года, и работников метрополитена (13-17 декабря и 4-7 января).

Экзаменаторы автовождения северных регионов Англии и Шотландии, сотрудники безопасности системы Eurostar, грузчики аэропорта Хитроу – сводки о новых забастовках, захлестнувших Британию, все больше напоминают военные сводки. Ожидается, что о датах забастовок в декабре и январе объявят чиновники пограничной службы, сотрудники паспортных столов и национальной дорожной службы National Highways.

Но самой мрачной новостью для правительства стало решение о забастовке парамедиков 52 основных больничных комплексов страны – первое за сто с лишним лет. Профсоюз Unison, представляющий более 800 000 работников здравоохранения, объявил о том, что набрал необходимое большинство голосов своих членов для забастовки, к которой присоединяется GMB - крупнейший профсоюз сотрудников скорой помощи.

Не имея возможности оказать влияние на экономический коллапс в стране, кабинет Риши Сунака готовится закручивать гайки. Правительство островного королевства уже заявило, что собирается привлечь более 2 000 военнослужащих британской армии для замещения бастующих государственных служащих в воздушных и морских портах Британии. Солдаты Королевских вооруженных сил также могут быть задействованы для вождения автомобилей «скорой помощи» в ходе дальнейших забастовок медицинских служб, а также их могут использовать в роли пожарных, в случае, если соответствующие профсоюзы примут решение о присоединении к протестному движению в декабре-январе.

Эта идея еще сильнее усугубила раскол внутри силового и экономического блока кабинета, представленного министром обороны Беном Уоллесом и канцлером казначейства Джереми Хантом. Финансовый план правительства, подготовленный Хантом, отказал Министерству обороны в увеличении бюджета до уровня 3% ВВП, обещанного ранее Борисом Джонсоном. Фактически расходы военного бюджета Британии будут сокращены на 11% из-за высочайшего уровня инфляции и неминуемой рецессии в наступающем году.

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Более того, неизменным остается план 2021-го года по сокращению численного состава британской армии. Военнослужащих в рядах British Armed Forces станет меньше на 10 000 человек, что в скором времени сделает нынешний армейский контингент самым незначительным в новейшей истории страны. 72 500 человек «под ружьем» – в последний раз армия Королевства была такой малочисленной еще в период наполеоновских войн. Сокращаются военные контракты и заказы – Британия вынуждена окончательно отказаться от проекта новых бронемашин, в которые уже вложила свыше 25 млрд фунтов стерлингов, значительно урезать закупки новых истребителей и сокращать количество имеющихся на балансе танков.

Уоллес, один из «ястребов» противостояния с Россией на украинском полигоне, считает, что может позволить себе заниматься исключительно военной проблематикой и критиковать финансовую политику своих товарищей по кабинету с этой позиции. Чем он и занимается, регулярно и туманно угрожая своей вероятной отставкой. А также - открыто критикуя сокращение военного бюджета на встрече с министрами оборон стран НАТО в Осло, и разумеется, выражая возмущение кощунственной идеей использовать его головорезов для несения гражданской службы в самый острый период забастовок перед Рождеством.

Однако его «гражданские» коллеги тоже самоустранились от попыток найти выход из сложившейся патовой ситуации. Они продолжают повторять, что единственный способ для британцев обогреть свои дома и накормить своих детей – это продолжать воевать с Россией до последнего украинца.

Медсестры и водители «скорой помощи» обязаны отказаться от требований о повышении заработной платы и забастовок, «чтобы послать четкий сигнал Владимиру Путину», заявил член кабинета министров без портфеля и бывший канцлер казначейства Британии, Надхим Захави. По его мнению, требования простых людей, которые очень скоро окажутся на грани выживания, «ведут к разделению Британии, в то время, когда стране необходим единый фронт против «незаконной войны России».

Подобная демагогия не могла не вызвать возмущения у всех британцев, как участвующих в протестах на улицах своих городов, так и тех, кто еще недостаточно замерз и оголодал для этого. Но уже сейчас Великобритания сталкивается с новым явлением - неподконтрольным протестом, выплеснувшимся за рамки организованного профсоюзного движения, с его формализмом, подачей уведомлений о датах протестов и прочей легальной составляющей акций. 1 декабря 2022 года стало первым днем общенациональной забастовки движения гражданского, неформального движения Don't Pay UK (Не плати, Британия!) – крупнейшим за последние 50 лет отказом граждан оплачивать коммунальные счета. Более миллиона британцев к этому дню заявили, что отказываются оплачивать счета за энергию - вдобавок к тем двум с половиной миллионам семей (и это по данным только за первое полугодие!), которые уже погрязли в кабальных долгах по оплате коммунальных платежей без перспективы выплатить их в обозримом будущем.

Комментируя начало протестов, анонимный официальный представитель Don't Pay UK заявил: «Мы стремимся превратить наш массовый дефолт в массовое сопротивление британцев». Возможно, именно 1 декабря войдет в учебники истории Королевства – в этот день термин «сопротивление» впервые за множество лет был озвучен не представителями радикальных групп или партий, а обычными налогоплательщиками, гражданами Британии, доведенными до черты.

Топка бессмысленной прокси-войны с Россией продолжает пожирать британские деньги с бешеной скоростью. Страну ждет самая тяжелая экономическая зима за последние 40 лет, а ее последствия не берутся просчитать сейчас ни премьер-министр, ни казначейство, ни десятки экспертов из британских Telegraph, Times или Guardian, с февраля 2022 года уверявших сограждан в необходимости терпеть любые лишения ради камарильи Зеленского.

Британия попросту надорвалась, несоразмерив свои геополитические, реваншистские амбиции и сделав ставку на украинское пожарище, и в итоге заработав самое настоящее биполярное расстройство государственной личности. Британия – страна с одним из самых крупных пакетов военной помощи украинской хунте – более 1,5 млрд фунтов выделенных средств, свыше 10 000 ракет малой дальности и 10 000 противотанковых ракет, противокорабельные ракеты, системы противовоздушной обороны Sky Sabre и броневики Saxon.

Одновременно с этим, Британия - страна, весь декабрь которой пройдет в сплошных забастовках граждан, звереющих от кризиса и мрачных перспектив, уставших от бессмысленного и бесконечного крестового похода против русских, который нужен и важен только крохотной группе ее и украинских элит.

Британия – страна где в первой четверти XXI века миллионы семей с низким доходом не могут позволить себе отапливать дома, где 2,5 миллиона человек остаются без еды и отопления из-за низких температур (по данным Фонда Джозефа Раунтри, Joseph Rowntree Foundation). Около 710 000 семей не в состоянии следовать рекомендациям Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании (UK Health and Security Agency) для уязвимых групп населения - обогревать свои дома хотя бы до +18, носить дополнительную одежду и есть горячую пищу.

При этом 4,3 млн британцев уже сократили свои расходы на отопление. По данным JRF, с июня 2022 более 7 миллионов семей остались по крайней мере без одного из предметов первой необходимости. Около 2,4 млн домохозяйств воспользовались кредитом, чтобы оплатить свои счета.

Косвенное отношение к профсоюзному движению имеет и утверждение Английской ассоциации проституток (English Collective of Prostitutes) в которой состоят как сотрудницы борделей, так и уличные «жрицы любви». По заявлению ассоциации, с начала осени значительно возрос поток британских женщин, обращающихся в ассоциацию за консультацией относительно начала или возобновления работы на панели.

«Многие из них являются обычными матерями, работающими на предприятиях, в офисах или магазинах розничной торговли - но они также нуждаются в дополнительных деньгах для оплаты счетов или покупки одежды и учебников», - говорится в этом заявлении и эти слова звучат не менее страшно, чем заявления о людях, замерзающих в собственных домах.

Три года тому назад один из крестных отцов нынешнего британского падения, нечесаный Борис Джонсон осваивался на Даунинг-стрит 10 в качестве избранного премьер-министра и лидера консервативной партии, наголову разбившей лейбористов. В 2019 лейбористы получили худшие показатели доверия избирателей за 80 лет, и казалось, что они оправятся от такого удара не скоро. Но благодаря «крайне эффективным» действиям Джонсона и его недалекой – и в смысле срока правления, и в смысле умственных способностей – сменщицы Трасс, сейчас лейбористы опережают консерваторов в рейтинге доверия более чем на 20 пунктов. Они имеют все шансы на то, чтобы сменить правительство консерваторов на ближайших выборах. Однако поможет ли это изменить бедственную ситуацию в британской экономике, вошедшей в рецессию?

Британская империя даже в 40-х годах прошлого века не была так близка к статусу «колосса на глиняных ногах». И что самое важное – в это положение британские элиты продолжают вгонять себя сами. Исторический шанс на то, что этот колосс под тяжестью собственных ошибок может рухнуть, навсегда лишив Британию статуса регионального лидера – весьма велик. И парадокс истории состоит в том, что «благодарить» за это британским элитам, кроме самих себя, некого.