Британию начало серьезно штормить Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 8 сентября 2022, 17:10 Седьмого сентября многие британские газеты вышли с одним заголовком на обложке: «Лиз «Шторм» Трасс», иронизируя над первой речью нового премьер-министра Великобритании, в которой она пообещала, что «будет непросто, но мы можем с этим справиться. Вместе мы выдержим этот шторм». Какого рода бури и ураганы ожидают Соединенное Королевство? Уже много месяцев в стране идут массовые забастовки и протесты, которым не видно конца. Непрерывные забастовки железнодорожников, которые практически парализовали транспортную сеть страны, будут продолжены в сентябре. 15 и 26 сентября состоятся новые раунды общенациональной забастовки железнодорожников с требованием поднять заработную плату и обеспечить гарантии занятости. Ассоциация наемных работников транспорта (TSSA) настаивает на пересмотре соглашения об оплате труда сотрудников железнодорожных компаний. Ассоциация машинистов поездов (ASLEF) заявила, что хочет получить «надлежащее предложение по оплате труда», чтобы помочь своим членам справиться с ростом стоимости жизни. Летние забастовки железнодорожников приводили к отмене до 80% маршрутов поездов. Бастовали также работники лондонского метрополитена и водители автобусов. В министерстве транспорта Великобритании каждый раз заявляли, что профсоюзы сотрудников транспортной сферы «причиняют страдания и нарушают повседневную жизнь миллионов людей». В сентябре собрались бастовать также работники Королевской почты (Royal Mail). В ближайшие недели в забастовке примут участие более 115 тысяч членов Союза работников связи (CWU), которые собирают, сортируют и доставляют посылки и письма. Почтовики из профсоюза работников связи Communication Workers Union (CWU) отвергли предложение руководства о повышении заработной платы на два процента, заявив, что этого недостаточно и что они заинтересованы в «достойной» оплате труда. «Нет никаких сомнений в том, что почтовые работники полностью едины в своей решимости добиться достойного, надлежащего повышения заработной платы, которого они заслуживают», – приводит телеканал Sky News слова генерального секретаря профсоюза CWU Дэйва Уорда. 5 сентября начали бессрочную забастовку члены Коллегии адвокатов по уголовным делам (Criminal Bar Association – CBA), недовольные низкой зарплатой. Ожидается, что это приведет к проблемам в системе уголовного правосудия. Уже сейчас остаются нерассмотренными в судах 60 тысяч уголовных дел. Адвокаты забастовали после того, как министр юстиции Доминик Рааб отказался повысить им зарплату на 25% и даже встретиться с ними не захотел. В конце августа забастовали рабочие крупнейшего контейнерного порта Великобритании Филикстоу на северо-восточном побережье. «Забастовка вызовет огромные сбои и массовые ударные волны по всей цепочке поставок Великобритании, но этот спор полностью создан компанией», – сказал Бобби Мортон, сотрудник портового профсоюза Unite. Мортон заявил, что у компании были все возможности удовлетворить претензии сотрудников, но она решила этого не делать. 27 августа не вышли на работу мусорщики лондонского района Ньюхем, после того, как власти отказались увеличить им зарплату. В 13 городах Великобритании в сентябре начнут забастовку сотрудники школ и детских садов. На эту тему Жить в Туманном Альбионе стало не просто хуже и тяжелей, а реально невыносимо. И появились настоящие бунтовщики в виде движения неплательщиков Don’t Pay UK («Не плати Великобритании»), которые призывают граждан Соединенного Королевства не платить за электроэнергию. По данным активистов Don't Pay UK, этой зимой 6,3 млн домохозяйств не смогут оплачивать счета за электроэнергию, а 10 млн домохозяйств будут испытывать «топливный стресс». Акцию неплатежей планируют запустить, когда движение соберет в свои ряды миллион человек. Растет движение Enough is Enough («Хватит, этого достаточно») левого толка, участники которого хотят пощипать богатеев. Это движение насчитывает 450 тысяч участников в 70 городах Великобритании. Активисты движения, к которому недавно присоединился мэр Большого Манчестера Энди Бёрнхем, планируют провести 50 митингов с требованиями, помимо прочего, снижения цен на энергоносители, повышения заработной платы в госсекторе, отмены повышения стоимости страховок. Эта программа может стоить более 100 млрд фунтов стерлингов в год и вряд ли будет одобрена новым премьером Лиз Трасс. Один из организаторов Enough is Enough, член парламента от Лейбористской партии Ливерпуля Йен Бирн сказал, что грядущий кризис «похож на молниеносную войну». «Мы имеем дело, возможно, с 35 миллионами человек, погрязшими в топливной бедности, – сказал он. – Люди умрут. Люди не могут позволить себе есть, они не могут позволить себе включить отопление». Движение ведет переговоры с футболистами премьер-лиги и известными актерами, рассчитывая на их поддержку в проведении массовых демонстраций. Между тем энергетический кризис грозит обрушить большую часть британской экономики. Лоббистская группа британских заводов MakeUK опубликовала доклад, в котором говорится, что почти половина производителей в прошлом году испытала скачок счетов за электроэнергию более чем на 100%. «Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором, – говорится в докладе. – Остановить производство или вообще его закрыть, если помощь не придет в ближайшее время». Согласно индексу, опубликованному S&P Global, обрабатывающий сектор Великобритании уже находится в упадке. По данным MakeUK, 13% заводов в настоящее время сократили часы работы или избегают пиковых периодов потребления электроэнергии, когда она самая дорогая, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Резкий рост счетов за электроэнергию грозит разорением шести из десяти британских промышленных предприятий. Тем временем британская полиция начала готовиться к росту преступности и гражданским беспорядкам, сообщает лондонская The Times, а фактически к уличным боям. В распоряжении редакции издания находится документ, составленный при участии Совета начальников национальной полиции, в котором говорится, что «сложным и непредсказуемым риском является вероятность усиления гражданских беспорядков в ответ на продолжительное и болезненное экономическое давление». 