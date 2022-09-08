Британию начало серьезно штормить

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Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Как британцы опозорили славу своих авианосцев

HMS Prince of Wales сломался в самый ответственный момент Zuma/ТАСС
Британия была вынуждена срочно поменять авианосец для развертывания у восточных берегов США – вместо «Принца Уэльского» в поход отправилась «Куин Элизабет». А все потому, что HMS Prince of Wales позорно сломался прямо в начале своего путешествия. Что произошло с самым современным кораблем Великобритании, почему у этой страны в последние десятилетия все плохо с авианосцами – и какие уроки это несет для России?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...

Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Жесточайшая тотальная война против России имеет два варианта завершения: или конец света, или некий новый миропорядок после того, как «коллективный Запад» осознает, что более не правит остальным миром. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

Россия закупает оружие у КНДР?

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

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    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
    Владимир Прохватилов

    Британию начало серьезно штормить

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		8 сентября 2022, 17:10

    Седьмого сентября многие британские газеты вышли с одним заголовком на обложке: «Лиз «Шторм» Трасс», иронизируя над первой речью нового премьер-министра Великобритании, в которой она пообещала, что «будет непросто, но мы можем с этим справиться. Вместе мы выдержим этот шторм».

    Какого рода бури и ураганы ожидают Соединенное Королевство?

    Уже много месяцев в стране идут массовые забастовки и протесты, которым не видно конца. Непрерывные забастовки железнодорожников, которые практически парализовали транспортную сеть страны, будут продолжены в сентябре. 15 и 26 сентября состоятся новые раунды общенациональной забастовки железнодорожников с требованием поднять заработную плату и обеспечить гарантии занятости. Ассоциация наемных работников транспорта (TSSA) настаивает на пересмотре соглашения об оплате труда сотрудников железнодорожных компаний. Ассоциация машинистов поездов (ASLEF) заявила, что хочет получить «надлежащее предложение по оплате труда», чтобы помочь своим членам справиться с ростом стоимости жизни.

    Летние забастовки железнодорожников приводили к отмене до 80% маршрутов поездов. Бастовали также работники лондонского метрополитена и водители автобусов. В министерстве транспорта Великобритании каждый раз заявляли, что профсоюзы сотрудников транспортной сферы «причиняют страдания и нарушают повседневную жизнь миллионов людей».

    В сентябре собрались бастовать также работники Королевской почты (Royal Mail). В ближайшие недели в забастовке примут участие более 115 тысяч членов Союза работников связи (CWU), которые собирают, сортируют и доставляют посылки и письма. Почтовики из профсоюза работников связи Communication Workers Union (CWU) отвергли предложение руководства о повышении заработной платы на два процента, заявив, что этого недостаточно и что они заинтересованы в «достойной» оплате труда.

    «Нет никаких сомнений в том, что почтовые работники полностью едины в своей решимости добиться достойного, надлежащего повышения заработной платы, которого они заслуживают», – приводит телеканал Sky News слова генерального секретаря профсоюза CWU Дэйва Уорда.

    5 сентября начали бессрочную забастовку члены Коллегии адвокатов по уголовным делам (Criminal Bar Association – CBA), недовольные низкой зарплатой. Ожидается, что это приведет к проблемам в системе уголовного правосудия. Уже сейчас остаются нерассмотренными в судах 60 тысяч уголовных дел.

    Фото: Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Адвокаты забастовали после того, как министр юстиции Доминик Рааб отказался повысить им зарплату на 25% и даже встретиться с ними не захотел.

    В конце августа забастовали рабочие крупнейшего контейнерного порта Великобритании Филикстоу на северо-восточном побережье. «Забастовка вызовет огромные сбои и массовые ударные волны по всей цепочке поставок Великобритании, но этот спор полностью создан компанией», – сказал Бобби Мортон, сотрудник портового профсоюза Unite. Мортон заявил, что у компании были все возможности удовлетворить претензии сотрудников, но она решила этого не делать.

    27 августа не вышли на работу мусорщики лондонского района Ньюхем, после того, как власти отказались увеличить им зарплату. В 13 городах Великобритании в сентябре начнут забастовку сотрудники школ и детских садов.

    Жить в Туманном Альбионе стало не просто хуже и тяжелей, а реально невыносимо. И появились настоящие бунтовщики в виде движения неплательщиков Don’t Pay UK («Не плати Великобритании»), которые призывают граждан Соединенного Королевства не платить за электроэнергию. По данным активистов Don't Pay UK, этой зимой 6,3 млн домохозяйств не смогут оплачивать счета за электроэнергию, а 10 млн домохозяйств будут испытывать «топливный стресс». Акцию неплатежей планируют запустить, когда движение соберет в свои ряды миллион человек. 

    Растет движение Enough is Enough («Хватит, этого достаточно») левого толка, участники которого хотят пощипать богатеев. Это движение насчитывает 450 тысяч участников в 70 городах Великобритании. Активисты движения, к которому недавно присоединился мэр Большого Манчестера Энди Бёрнхем, планируют провести 50 митингов с требованиями, помимо прочего, снижения цен на энергоносители, повышения заработной платы в госсекторе, отмены повышения стоимости страховок. Эта программа может стоить более 100 млрд фунтов стерлингов в год и вряд ли будет одобрена новым премьером Лиз Трасс.

    Один из организаторов Enough is Enough, член парламента от Лейбористской партии Ливерпуля Йен Бирн сказал, что грядущий кризис «похож на молниеносную войну». «Мы имеем дело, возможно, с 35 миллионами человек, погрязшими в топливной бедности, – сказал он. – Люди умрут. Люди не могут позволить себе есть, они не могут позволить себе включить отопление». Движение ведет переговоры с футболистами премьер-лиги и известными актерами, рассчитывая на их поддержку в проведении массовых демонстраций.

    Между тем энергетический кризис грозит обрушить большую часть британской экономики. Лоббистская группа британских заводов MakeUK опубликовала доклад, в котором говорится, что почти половина производителей в прошлом году испытала скачок счетов за электроэнергию более чем на 100%. 

    «Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором, – говорится в докладе. – Остановить производство или вообще его закрыть, если помощь не придет в ближайшее время».

    Согласно индексу, опубликованному S&P Global, обрабатывающий сектор Великобритании уже находится в упадке. По данным MakeUK, 13% заводов в настоящее время сократили часы работы или избегают пиковых периодов потребления электроэнергии, когда она самая дорогая, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Резкий рост счетов за электроэнергию грозит разорением шести из десяти британских промышленных предприятий. Тем временем

    британская полиция начала готовиться к росту преступности и гражданским беспорядкам, 

    сообщает лондонская The Times, а фактически к уличным боям.

    В распоряжении редакции издания находится документ, составленный при участии Совета начальников национальной полиции, в котором говорится, что «сложным и непредсказуемым риском является вероятность усиления гражданских беспорядков в ответ на продолжительное и болезненное экономическое давление».

    Ряд ключевых министерств Соединенного Королевства провели стресс-тестирование своей способности работать в условиях отключения электроэнергии по программе Yarrow, а также межправительственные учения под кодовым названием Noble Birch, чтобы проверить, сможет ли Уайтхолл продолжать работу в случае отказа телефонных линий и компьютеров.

    Так что насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней.

     

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