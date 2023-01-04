Эксперт: Россия будет развивать поставки газа на экспорт танкерами вместо трубопроводов

Россия начнет уходить от экспорта газа по трубопроводам в сторону поставок сжиженного природного газа СПГ, выразил мнение гендиректор компании «Европейская Электротехника» по производству крупного оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков.

По словам эксперта, в условиях фактически разрушенного Северного потока, одна из основных крупных магистральных газопроводов остается «Сила Сибири», которая идет в Китай. При этом строительство и внедрение «Силы Сибири 2» может занять минимум пять лет. Так, более мобильной транспортировкой газа станет перевозка в танкерах, передает РИА «Новости».

Каленков отметил, что в данный момент в этом фокусе делается довольно много. В частности, построен завод «Новатэка» – «Ямал СПГ» мощностью около 16,5 млн тонн. Также активно строится второй завод «Новатэка» – «Арктик СПГ» и еще целый ряд заводов.

Кроме того, эксперт напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что в стране есть множество негазифицированных населенных пунктов, вследствие чего развитие внутреннего рынка потребления также будет приоритетным направлением в ближайшем будущем.

«Это и социальный эффект, когда всем жителям России будет доступно дешевое и удобное топливо», – резюмировал Каленков.

Тем временем первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене.