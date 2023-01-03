В Германию доставили первую партию СПГ из США

Концерн Uniper: В Германию прибыла первая партия СПГ из США

Первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене, сообщает компания Uniper.

По информации компании, судно для транспортировки СПГ Maria Energy было загружено энергоносителем (порядка 170 тыс. кубометров СПГ) еще 19 декабря прошлого года. Этого количества топлива должно хватить для обеспечения энергией около 50 тыс. немецких домохозяйств в течение одного года, передает РИА «Новости».

Напомним, в Вильгельмсхафене был открыт терминал для СПГ. Планируется, что с помощью плавучей установки для хранения и регазификации Hоegh Esperanza в Германии может быть выгружено около 5 млрд кубометров природного газа в год.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа.