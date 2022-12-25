Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа

Welt: Германия рискует стать зависимой от Катара из-за отказа от российского газа

Германия рискует оказаться во власти Катара из-за угроз эмирата прекратить поставки газа в связи с коррупционным скандалом в Европарламенте, сообщила немецкая газета Die Welt.

Как отмечает издание, Катар, который является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, именно поэтому европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов, пишет Die Welt.

Как отмечает издание, после возбуждения коррупционного дела против бывшей замглавы Европарламента Евы Кайли, связываемого с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП попытался запретить на время следствия доступ туда катарских лоббистов. После чего катарский дипломат назвал попытку приостановить сотрудничество Дохи с в Европарламентом «дискриминацией», и предупредил о негативных последствиях на отношения и поставки газа, передает РИА «Новости».

Между тем, немецкие компании только недавно подписали контракты с Катаром на поставку 2 млн тонн СПГ с 2026 года, поэтому следует опасаться, что «правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».

Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.

По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.

Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Катар поможет России в усмирении Европы.