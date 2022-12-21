Катар поможет России в усмирении Европы

Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России?

Европейским политикам следует чаще пересматривать старые фильмы, рассказывающие о базовых правилах ведения дипломатии. Например, легендарную картину «Крестный отец», где дон Корлеоне распекает гробовщика, пришедшего к нему за помощью в час великой нужды.

«Я не могу вспомнить, когда ты в последний раз приглашал меня в свой дом на чашку кофе, хотя моя жена – крестная твоего единственного ребенка. Будем сейчас откровенны: ты никогда не искал моей дружбы и ты боялся быть у меня в долгу». И произносит фразу, разошедшуюся затем на многие мемы*: «Ты просишь, но просишь без должного уважения». Возможно, если бы европейские политики хотя бы видели эти мемы, они бы по-другому выстроили общение с Катаром. И не устраивали бы никакого «Катаргейта».

Катаргейт

Этим словом сейчас называют грандиозный скандал в европейском парламенте. Скандал начался 9 декабря с массовых обысков в здании Европарламента и последующего ареста шести депутатов, включая вице-спикера Еву Кайли. У них и их близких в буквальном смысле изъяли чемоданы денег, которые те получали в качестве взяток от третьих стран.

И в списке этих стран на первом месте называют именно Катар. Эта страна якобы платила Кайли за то, чтобы та накануне чемпионата мира с трибуны Европарламента хвалила эмират за его «историческую трансформацию» и «защиту трудовых прав гастарбайтеров» (тогда как раз пошли слухи о нечеловеческих условиях, в которых работают трудовые мигранты при строительстве объектов чемпионата).

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Да, Катару нужно отдать должное. «Власти Катара ревностно относятся к репутации своей страны. Когда накануне чемпионата мира по футболу появились статьи о том, что в эмирате от жары и плохих условий гибнут иностранные рабочие, занятые на строительстве спортивных сооружений, власти страны сразу стали выискивать недостатки в системе и их устранять.

Я была в тот момент в Катаре и видела, с какой серьезностью это делалось. Были действительно исправлены недочеты, построены новые жилые дома для рабочих и строителей, улучшены системы кондиционирования и, самое главное, было запрещено работать в дневное время (начиная с конца весны и до начала осени в Катаре очень жарко, и на открытых пространствах работать просто невозможно)», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД, политолог Елена Супонина.

Однако все понимали, что само по себе положение катарских гастарбайтеров мало кого интересовало. Раскруткой скандала занимались по политическим причинам – Европа пыталась давить на эмират, пытаясь выторговать выгодные для себя условия торговли газом.

Собственно, давление продолжается и сейчас – например, по линии экологии. Так, например, в британской The Guardian появилась большая статья, где рассказывается о том, какой колоссальный вред окружающей среде наносит увеличение катарской добычи газа. Видимо, потому, что этот газ идет в неправильные, недемократические страны Азии. Поэтому, как считают некоторые эксперты, власти эмирата и решили вложиться в лоббизм.

Не пущать

Замять скандал с «Катаргейтом» не получится – в этом не заинтересованы сами европейские лидеры. Среди них доминирует мнение о том, что Европа должна демонстративно бороться с взяточничеством в рядах депутатов, дабы «восстановить доверие к евроинститутам» и не допустить победу на выборах 2024 года тех сил, которые выступают против европейского мейнистрима. Тех, чей представитель – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, написал о том, что «все знали, что Брюссель полон коррупции, но сейчас дело дошло до принятия мер со стороны полиции» и что «настало время осушить «брюссельское болото».

А значит, проще говоря, Катар будут демонстративно пороть. Собственно, уже порют – представителям Катара официально запретили входить в здание Европарламента.

Собственные интересы брюссельская бюрократия ставит выше национальных интересов стран-членов ЕС – поэтому будет наказывать Катар даже несмотря на то, что Европе нужны хорошие отношения с Эмиратом. «Этот скандал происходит в самое неподходящее время для страдающих от нехватки газа европейских стран – в частности, Германии», – пишет издание Politico. Отказавшись от российских углеводородов (или же пытаясь это сделать), Европа отчаянно ищет альтернативных поставщиков «голубого топлива». И единственной на сегодняшний день альтернативой является поставка дорогого сжиженного природного газа (СПГ), одним из основных поставщиков которого является Катар.

«По данным Еврокомиссии, в этом году на долю Катара пришлось лишь 5% европейского газового импорта. Однако важность Катара в европейской энергетической безопасности будет расти благодаря мега-экспансии возможностей Эмирата по производству СПГ. В 2026 и 2027 году он завершит два больших проекта на этом направлении», – пишет Politico.

Именно с одного из этих проектов, в частности, должен начаться экспорт газа в Германию.

Напомним, в начале декабря немцы (а точнее американцы из Conoco Phillips, действующие в интересах Гермении) гордо подписали с Катаром долгосрочный (сроком на 15 лет) контракт на поставку газа. Да, речь идет всего о 2 млн тонн СПГ – или же, если делать пересчет на кубы после регазификации, 2,7 млрд кубов. Это лишь 3% от совокупной годовой потребности ФРГ в газе. Однако иных альтернатив все равно нет.

Немцы за эту альтернативу держатся и не собираются от нее отказываться даже несмотря на коррупционный скандал. «Торговля с другими странами всегда должна учитывать моральный аспект отношений, в которые вы вступаете. В то же время необходимо обеспечить безопасность поставок газа, а тут Европа или Германия заинтересованы в замещении объемов, которые мы получали от России», – говорит министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Но вопрос в том, как себя поведет Катар?

Здесь нужно понимать восточную специфику. Эмир Катара Тамим аль-Тани – как и его отец Хамад – высоко ценят собственную репутацию. Попытки других лидеров каким-то образом обидеть катарского эмира приводили к серьезным, иногда даже фатальным последствиям для этих лидеров. Того же бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в свое время сравнил больного диабетом эмира Хамада с бочкой – или бывшего президента Египта Хосни Мубарака, заявившего, что все население Катара поместится в каирском отеле «Хилтон».

Приоритеты останутся

В отношении стран Европы, конечно, никто переворотов устраивать не может – однако в Дохе дают понять, что европейское хамство может повлиять на энергетическое сотрудничество. «Решение ввести такое дискриминационное ограничение (запрет представителям Катара посещать здание Европарламента – прим. ВЗГЛЯД), которое ограничивает диалог и сотрудничество в отношении Катара до завершения судебного процесса, негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на продолжающихся дискуссиях вокруг глобальной энергетической бедности и безопасности», – заявили в катарском МИД.

Вопрос в том, насколько Катар на самом деле хочет и может наказать Евросоюз газом, пойдет ли он дальше угроз? Эксперты выражают в этом сомнение.

«Нынешний скандал с европейцами в политико-академической и журналистской среде воспринимаются как происки недругов. Мол, Катар не прогнулся перед рядом требований, связанных с сексуальными меньшинствами и употреблением алкоголя – и вот пришла злостная ответка. Однако там исходят из того, что Европе сохранение отношений нужно не меньше, чем Катару – поэтому воспринимают все это достаточно спокойно. Так что Катар собирается сохранять и развивать отношения с ЕС и надеется, что европейцы тоже к этому придут», – говорит Елена Супонина.

«Катар вряд ли пойдет на обострение ситуации и не станет отказываться продавать газ в Европе. Руководство Эмирата уже после начала Чемпионата мира по футболу заявляло, что страна будет продавать газ кому угодно, вне зависимости от политических взглядов покупателей. Что они не смешивают политику и бизнес. Разве что Европа уж совсем доведет Катар», – пояснил газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, в наказании ЕС есть и технические сложности. «Катару сложно манипулировать объемами газа, потому что акционерами в газовых проектах эмирата являются международные компании, которые, по факту, и занимаются экспортом. Доха может разве что запретить экспорт газа в ЕС на государственном уровне, однако такой шаг чреват для эмирата серьезными экономическими проблемами», – продолжает Юшков.

Однако здесь и не нужно наказывать действием – достаточно лишь наказать бездействием. Например, отказом идти навстречу Европе поперек национальных интересов. Которые, в свою очередь, подразумевают продажу газа надежным и платежеспособным восточным странам, а не хамоватым и устанавливающим потолки цен по газу западным.

«Я общалась с высокопоставленными представителями катарской нефтегазовой отрасли и могу сказать, что заменить российский газ Катар Европа все равно не сможет – по крайней мере, в тех объемах, на которые рассчитывают европейцы. Эмират подписал долгосрочные газовые соглашения с азиатскими странами, и переориентировать эти потоки на Европу не получится. Так что для Катара приоритет – это не Европа, а Азия, прежде всего Китай», – говорит Елена Супонина.

И Европа сейчас делает все возможное, чтобы эти приоритеты сохранить – ведь она просит их изменить без уважения. Москве же в этой ситуации нужно лишь аплодировать европейским бюрократам – и продолжать делать то, что она делает. Уважительно разговаривать с арабами, держать газовую морковку перед носом у европейцев, а также ждать, пока Европа сама не поймет, что без российского газа Старый свет обречен на деиндустриализацию. Но для того, чтобы эту морковку получить, Европа должна будет попросить с уважением уже Россию.