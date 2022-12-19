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Эксперт предупредил об последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
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Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.
Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
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Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.
В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.
Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.
Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.
Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.
Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.
Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
ЕС приостановил действие лицензий на вещание четырех российских каналов
ЕС решил отозвать лицензии у телеканалов НТВ, «Россия-1», «РенТВ» и Первый
Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России, сообщил в пятницу совет ЕС.
В заявлении совета ЕС говорится, что процесс приостановления действия лицензий у НТВ /«НТВ Мир», «Россия-1», «Рен ТВ» и Первого канала связан с противодействием систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, передает ТАСС.
Отмечается, что в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью, передает РИА «Новости».
Ранее совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список в рамках девятого пакета санкций вошли 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов. Кроме того, предлагается запретить вещание на территории ЕС четырех российских телеканалов.
В МИД пообещали быстрый ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС.
Газпром назвал объем прокачки газа в ЕС за день через украинскую ГИС «Суджа»
Европейские страны получают российский газ по украинской территории, он идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявили в Газпроме.
Подача газа для транзита через Украину подтверждена украинской стороной через «Суджу» в объеме 41,7 млн кубометров на 17 декабря, сообщил представитель компании, передает ТАСС.
Он отметил, что Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».
На 16 декабря объем прокачки был в размере 41,4 млн кубометров.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что Евросоюз незаметно начал скупать все больше сжиженного природного газа у России, затраты ЕС на покупку российского СПГ начали доходить до рекордных значений.
Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний
ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний ВПК и других секторов
Евросоюз внес в черный список в рамках девятого пакета санкций 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Девятый пакет санкций ЕС согласован, но пока не вступил в действие. Основные рестрикции введены против 168 компаний ВПК, также расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов. Также ограничения вступили в отношении сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения, передает ТАСС.
Напомним, страны ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций против России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Между тем Венгрия настояла, чтобы троих российских министров исключили из проекта санкций.
Востоковед оценил перспективы саммита Турции, России и Сирии
Востоковед Семенов: Налаживание диалога между Анкарой и Дамаском позволит Москве переключить часть сил на другие задачи
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Важно, что именно Турция стала инициатором встречи, при этом без России стороны договориться не смогут. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о возможном трехстороннем саммите с участием Турции, Сирии и России.
«Самое важное в потенциальном трехстороннем саммите – это то, что Турция изменила свою позицию и готова вести диалог с Сирией. Изначально Анкара отказывалась от переговоров с Дамаском до того момента, пока в Турции не пройдут выборы», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Поэтому пока не очень понятно, как эти изменения в позиции Анкары воспримет Дамаск. Интересна и потенциальная повестка – будет обсуждаться исключительно курдский вопрос в разрезе предотвращения наземной турецкой операции, или же будет обсуждаться весь комплекс проблем между двумя государствами. Также важно, примет ли саммит постоянный формат или это будет разовая встреча», – рассуждает собеседник.
«При идеальном раскладе этот диалог сторон должен затрагивать сразу все проблемы, которые накопились у государств за последние годы. Это позволит не втягивать других региональных игроков в урегулирование споров. В конечном счете, до 2011 года между Анкарой и Дамаском были не просто партнерские, а стратегические отношения», – отмечает эксперт.
«В частности, это было основано на дружбе между семьями глав государств. Но держалось все не только на личных отношениях. Так, между странами был заключен договор о стратегическом сотрудничестве. Но потом все резко изменилось», – напоминает востоковед.
«То, что Анкара первой высказала свое желание встретиться, – очень важный сигнал. И если Дамаск сейчас отвернется от такого предложения, сказав, что будет вести переговоры только после выборов в Турции, это серьезно подорвет имидж Сирии», – уверен Семенов. «Более того, если Асад будет ставить какие-то ультиматумы, то Турция их ни при каких обстоятельствах не примет и будет действовать согласно уже имеющемуся плану. А у Дамаска нет возможности, например, силой выдавить Турцию с территории государства», – говорит собеседник.
Эксперт также указал на выгоду Турции от сотрудничества с Сирией. «Это вопрос предстоящих президентских выборов. Эрдоган хочет отобрать ключи от решения этого вопроса у оппозиции, которая неоднократно говорила о необходимости вести диалог с Дамаском. Теперь эта тема закрелена за ним на официальном уровне», – пояснил он.
«Еще одна важная для Турции тема – беженцы. Переговоры Анкары и Дамаска в любом случае будут способствовать решению этого вопроса. Турецкая общественность будет ждать именно таких договоренностей. И этим, вероятно, в преддверии выборов решил воспользоваться Эрдоган», – предполагает Семенов.
«Нормализация отношений с Сирией также входит в политику Турции «ноль проблем с соседями». Мы уже видели восстановление адекватного взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, даже с Арменией и Израилем начались позитивные подвижки», – отмечает эксперт.
Стороны понимают, что не смогут договориться без участия России, подчеркивает собеседник. «Москва, судя по всему, будет в определенной мере корректировать пожелания сторон. Мы должны быть посредником, который в силах сгладить углы и наладить взаимодействие государств», – говорит востоковед.
«Прямое сотрудничество Турции и Сирии сейчас крайне выгодно и самой России. Поскольку сейчас перед нами стоит достаточно много внешнеполитических задач, нам некогда контролировать каждый шаг Асада и Эрдогана», – указывает эксперт. «Кроме того, если Дамаск с Анкарой смогут сами договариваться, то для России снижаются риски возникновения конфликта с одной из сторон. Москва всегда готова предоставить площадку для переговоров или сгладить острые углы», – заключил Семенов.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган второй раз за последний месяц заявил о готовности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Однако, встреча должна проводиться в формате трехстороннего саммита с участием Москвы, цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».
«Для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры иностранных дел и уже потом министры обороны. По итогам этих обсуждений можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», – сообщил турецкий президент.
В Москве позитивно оценили идею президента Турции, заявил спецпредставитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с Дамаском.
Напомним, 23 ноября Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он заявил, что в политике не бывает обид и недовольства, поэтому такая встреча возможна.
Москва предупредила ЕС о последствиях потолка цен на газ
Посол Сентюрин предупредил ЕС о последствиях инициативы ЕС о ценовом потолке на газ
Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка, заявил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.
Дипломат в комментарии РИА «Новости» назвал идею потолка цен безумной, отметив, что к числу рыночных методов ее отнести нельзя. Сентюрин добавил, что Евросоюз занимается попранием международного права.
Обсуждение таких инициатив дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности, сказал он, подчеркнув, что это является высоким объемом политических решений, влияющих на экономический процесс.
«Разве с этим можно согласиться?» – задался вопросом Сентюрин.
В понедельник, как ожидается, министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.
Между тем, по данным Bloomberg, председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт/ч до 188 евро за МВт/ч.
Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ
Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, об этом стало известно агентству Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, Прага предлагает, чтобы механизм корректировки газового рынка запускался, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF будут превышать 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. Отмечается, что цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Foreign Policy: Европа пострадает от потолка цен на российскую нефть
Foreign Policy: От потолка цен на российскую нефть Москва не пострадает
Согласованная Западом и ЕС предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не сможет существенно снизить прибыль Москвы, но ударит по Европе, сообщил американский журнал Foreign Policy.
Издание привело данные нефтяных котировок и сделок согласно которым в последние года российская нефть продавалось по цене около 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание пишет, что на Западе опасались, что потолок цен на нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке.
Журнал утверждает, что уже в январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
Издание утверждает, что эта мера не должна повлиять на бюджет РФ, так как ЕС взял курс на отказ от российского горючего еще до введения ценового потолка. Издание предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Подсчитаны потери Европы от отказа от российского газа
Bloomberg: Отказ от российского газа обошелся Европе в 1 трлн долларов
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Отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, подсчитали западные информагентства. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
По прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий. После зимы ПХГ опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно, передает ТАСС.
Предположительно, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года. К этому сроку, как ожидается, Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов.
По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась. Он добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев.
По прогнозу Bloomberg, если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за МВт/ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.
Ранее посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.