  • Новость часаНа Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Карьере предателя Гордиевского способствовал Горбачев
    Ростех сообщил о выходе МС-21 и SSJ New на финальные испытания
    Newsweek: Трамп может расколоть НАТО без выхода США из альянса
    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    Анонсированы переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая
    Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол»
    Назван срок принятия решения об участии сборной России по хоккею на ОИ-2026
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    22 марта 2025, 17:40 • Новости дня

    Анонсированы переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая

    Орешкин: Вучич и Путин проведут переговоры в Москве в день 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая, в рамках визита пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин во время визита в Сербию.

    В ходе визита в Сербию заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил о планах президента Сербии Александра Вучича посетить Москву 9 мая, в рамках визита пройдут и его переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» .

    Обсуждение экономических отношений стало одной из ключевых тем переговоров Орешкина с сербскими коллегами. В ходе встречи в сербском правительстве обсуждались перспективы экономического сотрудничества, включая проработку новых проектов и направлений. Орешкин выразил уверенность, что по всем важным вопросам будут найдены решения, устраивающие обе стороны.

    Во время своего визита в Сербию Орешкин также принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. Он отметил гостеприимство сербов и выразил радость от пребывания в Сербии.

    «Каждый раз чувствуешь братский народ», – заявил Орешкин.

    В рамках визита Орешкина планируется также проведение товарищеского матча между футбольными клубами «Партизан» и ЦСКА на стадионе в Белграде.

    День окончания Белградской операции в октябре 1944 года стал важной датой для Сербии, связанной с освобождением от нацистов. В боях за Белград участвовали советские и югославские войска, павшие бойцы которых увековечены мемориалом в центре Белграда, где горит Вечный огонь.

    Ранее Вучич подтвердил, что подразделение вооруженных сил Сербии примет участие в параде Победы 9 мая в Москве.

    Также Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая.

    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Коментарии (45)
    20 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России

    Сербия попросила Россию помочь в расследовании применения «звуковой пушки»

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки» на митинге в Белграде.

    Вучевич направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки», передает «Газета. Ru».

    Вучевич подчеркнул, что обращение согласовано с президентом Сербии Александром Вучичем.

    По его словам, Россия, как стратегический партнер Сербии, может предоставить экспертов для проверки обвинений, выдвигаемых оппозицией против властей. Он заявил, что российские специалисты помогут опровергнуть «умышленное искажение информации», распространяемое оппозиционерами.

    Вучевич также отметил, что между Сербией и Россией существуют исторические связи, а помощь Москвы важна для защиты суверенитета страны. Он подчеркнул, что Сербия сталкивается с «мощными ударами по суверенитету», которые требуют вмешательства стратегических партнеров, таких как Россия.

    Антиправительственные акции протеста в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда обрушился железобетонный навес.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта. 

    Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Также Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.

    Коментарии (13)
    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

    Коментарии (10)
    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

    Коментарии (23)
    21 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с цветной революцией

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за помощь в предотвращении цветной революции

    Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с цветной революцией
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность российским спецслужбам за предоставление информации, способствующей борьбе с цветной революцией в стране, подчеркнув важность сотрудничества между спецслужбами двух стран.

    Власти Сербии выразили благодарность российским спецслужбам за поддержку в противодействии цветным революциям, передает РИА «Новости». Вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что Россия предоставляет необходимую информацию и поддерживает Сербию в этой борьбе.

    Вулин подчеркнул: «Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией». По его словам, Россия осознает угрозу, нависшую над Сербией, и между странами налажена эффективная коммуникация.

    Вулин также напомнил, что между спецслужбами России и Сербии был официально заключен договор о сотрудничестве в борьбе с цветными революциями, которое продолжается и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки» на митинге в Белграде. Президент Сербии Александар Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

    Коментарии (0)
    20 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В указе говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

    Также в указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

    Ранее Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев.

    Коментарии (12)
    21 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» объединят в единое театральное пространство для увеличения творческих проектов.

    Актер и режиссер Владимир Панков объявил о планах объединить театры «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» в Москве, передает ТАСС. Панков, который является художественным руководителем обоих театров, отметил, что это объединение принесет пользу как с творческой, так и с административной точек зрения.

    Панков заявил, что новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. Он подчеркнул, что «Центр драматургии и режиссуры» получит статус структурного подразделения «Ленкома». Руководить «ЦДР» останется Глеб Гришунин.

    Объединение обеспечит единую линию развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров. Панков добавил, что новая структура позволит актерам и режиссерам пройти путь от школы через студию «ЦДР» к «Ленкому», предоставляя им площадки для творческого поиска и роста.

    В январе коллективу «Ленкома» представили новых руководителей.

    Коментарии (3)
    19 марта 2025, 20:55 • Новости дня
    Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение «звуковой пушки»
    Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение «звуковой пушки»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александар Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

    Он подчеркнул, что предоставленные доказательства указывают на отсутствие применения такого оружия, и что международные эксперты поддерживают это заключение, сообщает ТАСС.

    На пресс-конференции в Брюсселе Вучич подчеркнул, что не нуждается в иммунитете, так как не является преступником. Он выразил уверенность в правомерности действий сербских органов и заявил: «Одно доказательство того, что звуковая пушка была применена против демонстрантов – и я больше не президент». Вучич отметил, что оппозиция пытается использовать этот случай для дискредитации его власти, но он полагается на объективность международных экспертов в установлении истины.

    Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Бывший начальник генштаба Сербии и лидер оппозиции Здравко Понош написал в соцсетях, что вечером полиция якобы применила звуковую установку, вызвавшую беспокойство среди демонстрантов. Пресс-служба МВД Сербии опровергла применение «звуковой пушки», указав, что ее использование противоречит закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в протесте студентов и сторонников оппозиции в Белграде участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться. Полиция Сербии пригрозила протестующим в Белграде силовым ответом в случае продолжения нападений. Серия протестов началась четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

    Коментарии (5)
    21 марта 2025, 18:30 • Новости дня
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже.

    Песков заявил, что обвинения Киева являются абсурдными и демонстрируют, насколько можно доверять киевскому режиму, передает ТАСС.

    «Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Напомним, на границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар. Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков». Главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело по факту подрыва станции.

    Коментарии (10)
    20 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Утверждены выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы

    Правительство России утвердило выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы

    Утверждены выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы
    @ Иван Шагин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы.

    Выплаты будут производиться Социальным фондом России и рядом других ведомств, передает ТАСС. Суммы выплат зависят от оснований: граждане, имеющие право на получение по нескольким основаниям, будут получать сумму по основанию с более высоким размером.

    В постановлении правительства указывается, что фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей, получат по 80 тыс. рублей. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов получат по 55 тыс. рублей. Если гражданин получил меньшую сумму, но подпадает под критерии для большей, он может предоставить подтверждающие документы и получить доплату.

    Выплата распространяется на россиян, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Сами выплаты были установлены ранее указом президента России.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении 23 млрд рублей на единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны, их вдовам и другим категориям граждан.

    Коментарии (3)
    20 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Суд обязал Киркорова выплатить 90 тыс. рублей Успенской

    Суд отклонил апелляцию Киркорова на решение о выплате 90 тыс. рублей Успенской

    Суд обязал Киркорова выплатить 90 тыс. рублей Успенской
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу певицы Любови Успенской.

    Мосгорсуд подтвердил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу Любови Успенской, передает РИА «Новости». Это решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы артиста.

    В суде заявили: «Апелляционная инстанция постановила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    В январе певец Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского суда о выплате компенсации морального вреда певице Любови Успенской в размере 90 тыс. рублей.

    Ранее Киркоров подавал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве, с нее тогда суд взыскал порядка 280 тыс. рублей.

    Коментарии (6)
    20 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин пожелал главе МОК спортивного здоровья

    Путин поздравил Ковентри с избранием главой МОК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

    В своем обращении Путин отметил, что итоги голосования свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в спортивной среде и признании ее личных достижений. «Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент также пожелал новоиспеченной главе МОК благополучия и крепкого, по-настоящему спортивного, здоровья.

    Напомним, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК, став первой женщиной, занявшей эту должность. В феврале Томас Бах принял решение покинуть МОК после 34 лет членства.

    Коментарии (4)
    21 марта 2025, 10:43 • Новости дня
    СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию
    СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России установил причастность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) к атакам БПЛА на Курскую область и другие регионы России, ему и другим украинским военачальникам предъявлено заочное обвинение.

    В пресс-службе СК РФ отметили, что следствие установило его причастность к атакам на Курскую область и другие регионы России, передает ТАСС.

    Помимо Буданова, в организации атак обвинены командующий Воздушными вооруженными силами ВСУ Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    СК РФ заочно предъявил обвинения указанным лицам и объявил их в розыск, подчеркнув, что они были замешаны в проведении планов по нанесению ударов по российской территории.

    Ведомство продолжает расследование и уточнение всех обстоятельств преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России, а житель Энгельса рассказал об атаке дронов на город. Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область достигло десяти человек.

    Коментарии (29)
    21 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Оперштаб по борьбе с COVID-19 выступил с заявлением о сводках по статистике заболеваемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил, что больше не будет публиковать еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19.

    Это решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и вирус перешел в категорию сезонных заболеваний, передает ТАСС.

    С мая 2023 года по март 2025 года на портале «Объясняем.рф» было опубликовано 95 еженедельных сводок в разделе «Стопкоронавирус». Несмотря на прекращение новых публикаций, данный раздел останется доступным для пользователей.

    Роспотребнадзор, в свою очередь, продолжит осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

    Ранее американский суд в штате Миссури наложил на Китай штраф в 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19.

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.

    В феврале вирусологи в КНР выявили новую коронавирусную инфекцию летучей мыши, способную инфицировать людей так же, как COVID-19.

    Коментарии (0)
    20 марта 2025, 22:43 • Новости дня
    Минэкономразвития ответило на заявление Зеленского о туризме в Крыму

    Минэкономразвития назвало Крым одним из самых популярных туристических направлений РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым признан одним из наиболее популярных туристических направлений России с 2014 по 2024 год, где в гостиницах полуострова было размещено более 20 млн человек, сообщает Минэкономразвития.

    Как пишет ТАСС, Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. С 2014 по 2024 год более 20 млн человек разместились в гостиницах полуострова, и около 2 млн – в отелях Севастополя. Министерство экономического развития РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о якобы отсутствии туризма в регионе, подчеркнув популярность Крыма среди туристов.

    По данным Росстата, в 2024 году в гостиницах Крыма было размещено 2,4 млн туристов. Эта статистика не учитывает отдыхающих, предпочитающих частный сектор, который развит на полуострове. В министерстве отметили, что реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных.

    Доходы гостиничного сектора Крыма в 2024 году составили более 40 млрд рублей, увеличившись в 6,7 раза с 2014 года. В рамках программ государственной поддержки в Крыму было поддержано семь проектов крупных отелей, что позволило создать более 3 тыс. новых гостиничных номеров.

    В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» на полуострове планируется строительство курорта, который позволит ежегодно привлекать дополнительно 1,1 млн туристов. Эти меры подчеркнули приверженность властей развитию туризма в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Крыму приговорил 25-летнего жителя поселка Советский к 12 годам лишения свободы за участие в подготовке заказного убийства министра курортов и туризма региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, за 11 месяцев 2024 года число туристических поездок по России составило почти 80 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а по итогам года ожидается рекорд в 92 млн поездок.

    Коментарии (2)
    Главное
    На пляже Анапы вновь обнаружили выбросы мазута
    ПВО сбила украинский МиГ-29
    Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    Китайские ученые разработали устройство для перерезания любых подводных кабелей
    Российских футбольных судей заподозрили в обмане нечестных футбольных клубов

    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

    Перейти в раздел

    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

      Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

      Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

      23 комментария
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Какая судьба может ждать Илона Маска

      Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............