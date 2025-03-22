Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

Tекст: Олег Исайченко

«Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

«В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

«Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

«Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

«Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

Ранее ВСУ подорвали ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.