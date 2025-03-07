Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Вучич подтвердил участие в Дне Победы в Москве
Вучич обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество и подтвердил приезд в Москву на 9 мая
Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, где подтвердил свое участие в параде Победы в Москве 9 мая.
Вучич сообщил, что имел «отличный и содержательный» телефонный разговор с президентом России. В ходе общения Вучич подтвердил свои планы посетить Москву для участия в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.
Он добавил, что обсуждал с Путиным все важные вопросы двустороннего сотрудничества.
5 марта Путин поздравил Вучича с 55-летием, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Между тем вице-премьер Сербии Александар Вулин сообщал, что страна продолжит праздновать День Победы 9 мая, несмотря на давление со стороны Запада.