Вучич подтвердил участие в Дне Победы в Москве

Вучич обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество и подтвердил приезд в Москву на 9 мая

Tекст: Елизавета Шишкова

Вучич сообщил, что имел «отличный и содержательный» телефонный разговор с президентом России. В ходе общения Вучич подтвердил свои планы посетить Москву для участия в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.

Он добавил, что обсуждал с Путиным все важные вопросы двустороннего сотрудничества.

5 марта Путин поздравил Вучича с 55-летием, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Между тем вице-премьер Сербии Александар Вулин сообщал, что страна продолжит праздновать День Победы 9 мая, несмотря на давление со стороны Запада.