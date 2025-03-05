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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    35 комментариев
    5 марта 2025, 16:04 • Новости дня

    Путин поздравил Вучича с 55-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александара Вучича с 55-летием, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

    Путин поздравил президента Сербии Александара Вучича с 55-летием, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме российский лидер выразил свои наилучшие пожелания, отметив важность деятельности Вучича на благо сербского народа.

    «Уважаемый господин президент, примите мои самые теплые поздравления с вашим 55-летием. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей государственной деятельности на благо братского народа Сербии», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной пресс-службой главы сербского государства.

    Александар Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде и является президентом Сербии с 2017 года.

    Ранее Вучич выразил благодарность Путину за поддержку Сербии

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

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    4 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» пост врио главы Новгородской области

    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин во время рабочей встречи с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, посвященной социально-экономическому развитию, предложил ему пост врио губернатора региона.

    «Как дела? Входите в курс дел? – поинтересовался Путин на встрече с Дроновым в Кремле. – Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе».

    Известно, что Дронов – выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительстве Новгородской области он с апреля 2017 года, а в 2020 году назначен первым вице-губернатором.

    Дронов окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин призвал повысить зарплаты сотрудников МВД
    Путин призвал повысить зарплаты сотрудников МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения зарплат сотрудников МВД и укрепления их социальных гарантий из-за роста кадровой проблемы.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    4 марта 2025, 21:25 • Новости дня
    Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.

    Церемония обмена документами прошла по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, ее транслировал телеканал «Россия 24», передает «Интерфакс».

    Как уточнил телеканал, соглашение касается «основных принципов сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме. Он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

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    4 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая

    Путин пригласил премьера Мьянмы на парад Победы

    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.

    Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил его посетить Москву 9 мая, передает ТАСС. Российский президент также сообщил, что в этот день по Красной площади пройдет парадный расчет военных из Мьянмы наряду с расчетами Вооруженных сил России.

    Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве в конце мая.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

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    5 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

    Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

    «Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

    До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.


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    4 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Российские граждане не пострадали в инциденте в Мангейме

    Российское консульство в Бонне подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Мангейме

    Tекст: Максим Попов

    Генконсульство России в Бонне подтвердило, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Мангейме российские граждане не пострадали.

    Генконсульство России в Бонне сообщило, что среди пострадавших в инциденте в Мангейме нет граждан России, передает ТАСС.

    В сообщении говорится: «В отношении инцидента, произошедшего 3 марта около 12:00 (14:00 мск) в центре Мангейма, мы получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших на данный момент нет россиян».

    Напомним, 3 марта в немецком городе Мангейме в западной части страны автомобиль наехал на группу людей, погибло по меньшей мере два человека. Впоследствии немецкая прокуратура сообщила о психическом расстройстве у подозреваемого в совершении наезда на толпу людей.

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    4 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС. Данный закон, ратифицирующий соглашение, был ранее принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

    Как указывается, данный договор заключается в рамках Союзного государства и предусматривает совместные меры по обеспечению безопасности обоих государств. Он нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту от внешних угроз.

    Эти меры направлены на координацию действий по обеспечению военной безопасности и создание соответствующих условий для совместного реагирования на потенциальные угрозы. Ратификация договора подчеркивает намерение обеих стран усиливать взаимодействие в вопросах обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающего совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

    Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

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    5 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    В Дагестане заблокировали планировавших нападение боевиков

    В Дагестане блокирована группа из четырех человек, готовившая нападение на пост МВД

    Tекст: Максим Попов

    В ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов.

    Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета, оперативно-розыскные мероприятия в Кировском районе Махачкалы позволили обнаружить передвижение группы из четырех человек на легковом автомобиле, передает ТАСС. Эти лица намеревались атаковать один из объектов правоохранительных органов.

    При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В результате этих действий они были блокированы на окраине поселка Семендер. В настоящее время принимаются меры по их нейтрализации, уточнили в НАК.

    Ранее сообщалось, что в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

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    5 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    Стрелявшего в женщину петербуржца обнаружили мертвым

    Мужчину, ранившего петербурженку, нашли мертвым с огнестрелом в машине

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге мужчина, устроивший стрельбу и ранивший женщину, был найден мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы.

    Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина, устроивший стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге и ранивший женщину, был найден мертвым. Тело обнаружили в разыскиваемом автомобиле, расположенном возле дома 55, корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова, с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС.

    Сообщается, что 53-летний подозреваемый был уроженцем Псковской области и ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы.

    Напомним, инцидент произошел вечером 4 марта, когда в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кронверкском проспекте. Стрелявший скрылся на автомобиле, что вызвало широкомасштабные поиски. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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