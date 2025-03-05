Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин поздравил Вучича с 55-летием
Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александара Вучича с 55-летием, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Путин поздравил президента Сербии Александара Вучича с 55-летием, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме российский лидер выразил свои наилучшие пожелания, отметив важность деятельности Вучича на благо сербского народа.
«Уважаемый господин президент, примите мои самые теплые поздравления с вашим 55-летием. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей государственной деятельности на благо братского народа Сербии», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной пресс-службой главы сербского государства.
Александар Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде и является президентом Сербии с 2017 года.
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