Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Сербия заявила о продолжении празднования Дня Победы 9 мая вопреки давлению Запада
Вице-премьер Вулин: Сербия будет отмечать День Победы 9 мая вопреки давлению Запада
Сербия продолжит праздновать День Победы 9 мая, несмотря на давление со стороны Запада, заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.
Вулин заявил, что Сербия будет следовать традициям своих предков и никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая вопреки политическому давлению, передает ТАСС.
«Мы будем вместе в этот великий день, потому что это наша Великая Победа», – подчеркнул Вулин.
Вулин также напомнил о давлении, оказываемом на Сербию Западом в течение трех лет с целью введения санкций против России, подчеркнув, что страна не поддалась на эти требования.
Ранее президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что собирается участвовать в параде на Красной площади 9 мая в Москве.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин также заявил о готовности пожертвовать жизнью ради укрепления сербско-российских отношений, назвав это благом для обеих стран.