Вице-премьер Вулин: Сербия будет отмечать День Победы 9 мая вопреки давлению Запада

Tекст: Вера Басилая

Вулин заявил, что Сербия будет следовать традициям своих предков и никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая вопреки политическому давлению, передает ТАСС.

«Мы будем вместе в этот великий день, потому что это наша Великая Победа», – подчеркнул Вулин.

Вулин также напомнил о давлении, оказываемом на Сербию Западом в течение трех лет с целью введения санкций против России, подчеркнув, что страна не поддалась на эти требования.

Ранее президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что собирается участвовать в параде на Красной площади 9 мая в Москве.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин также заявил о готовности пожертвовать жизнью ради укрепления сербско-российских отношений, назвав это благом для обеих стран.