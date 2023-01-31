Лавров указал на пренебрежение Запада к решениям ООН при диалоге с Ираном

Взгляд
31 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
Разделы

Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
Перейти в раздел…

«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: США через Египет передали послание России
    В Запорожской области появился противовес HIMARS Медведев предложил не платить Западу за интеллектуальную собственность Лавров: Подписанты Минских соглашений признались в подготовке к войне с Россией Медведев предложил легализовать доступ ко всем иностранным информпродуктам
    В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим» Турция заявила о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО Грузинский эксперт: Партия Саакашвили станет «украинской» партией в Грузии Блогеры возмутились пародии Смольянинова на приезд Лаврова в Африку
    ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании Глава ОКР призвал Украину отказаться бойкотировать Олимпиаду Военные моряки России спасли потерпевшего бедствие в Атлантике француза

    Главная тема


    Глава МИД Приднестровья: Милитаризация Молдавии – это угроза

    «роль смертников»


    Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона

    «создают интригу»


    В Израиле отвергли причастность Украины к атаке на Иран

    «ненападение на Россию»


    В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

    Видео

    грузопоток на восток


    Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

    Сталинградская битва


    Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

    ФРГ против США


    Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    Лавров указал на пренебрежение Запада к решениям ООН при диалоге с Ираном

    31 января 2023, 16:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Западные страны своими высказываниями показывают, что предпочитают наплевать на выполнение резолюций Совбеза ООН и перейти к военной агрессии, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о перспективах иранской ядерной сделки.

    Глава ведомства вспомнил высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о рассмотрении военных вариантов недопущения получения Ираном ядерного оружия, передает ТАСС.

    Такие заявления говорят о том, что Запад предпочитает наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям, в том числе с приминением военной силы, вместо того, чтобы выполнить решения высшего органа ООН, сказал министр.

    Напомним, госсекретарь США Блинкен отмечал, что в скором времени нет возможностей заключить ядерную сделку с Ираном.

    СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
    		    29 января 2023, 15:10
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (38)
    МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
    Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
    		    30 января 2023, 12:43
    Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.

    Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.

    Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».

    При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.

    Коментарии (22)
    Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
    Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
    		    29 января 2023, 02:26
    Фото: Reuters
    Текст: Антон Антонов

    На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.

    В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.

    Коментарии (26)
    Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева
    Эксперт Лямин: Заявления Киева провоцируют Иран на жесткие меры
    		    31 января 2023, 12:02
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Евгений Поздняков

    Тегеран может ограничиться лишь понижением дипломатического статуса отношений с Киевом. Но если будет доказана причастность Украины к атаке в Исфахане, не исключен и военный сценарий, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Юрий Лямин. Ранее стало известно, что Иран может изменить позицию по конфликту на Украине в связи с заявлениями Киева.

    «Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.

    «Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.

    «Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.

    «Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом снаряды пролетают над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.

    «Более того, Иран – очень решительный актор, который привык остаивать свои интересы. И для него будет важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море обращаться Тегеран также не станет», – рассуждает эксперт.

    Резюмируя, Лямин отметил, что «у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.

    Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане.

    Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывания Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. 

    Кроме того, в понедельник МИД Исламской Республики вызвал посла Украины в связи с высказываниями Михаила Подоляка. Напомним, он заявил, что по территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России.

    В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    В Иране пригрозили Киеву изменением подхода к конфликту на Украине
    Nur News: Иран может изменить подход к конфликту на Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане
    		    31 января 2023, 01:35
    Фото: Carsten Reisinger/
    imagebroker.com/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.

    По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.

    Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку России оружием.

    Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.

    Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране
    		    29 января 2023, 18:47
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахане с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

    Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане.

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахана произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров Минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (10)
    Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране
    IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане

    29 января 2023, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.

    Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Коментарии (0)
    Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

    29 января 2023, 19:22

    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.

    Он добавил, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».

    Ранее Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.

    Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

    Коментарии (3)
    Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией
    Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией

    30 января 2023, 05:26

    Текст: Антон Антонов

    На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.

    Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».

    Коментарии (2)
    Взрыв произошел на промышленном предприятии в Иране после землетрясения
    Tasnim сообщило о взрыве на промышленном предприятии в городе Азаршахр после землетрясения

    29 января 2023, 02:05

    Текст: Антон Антонов

    В городе Азаршахр на северо-западе Ирана произошел взрыв на промышленном предприятии по производству моторного масла, сообщают информационные агентства.

    Взрыв произошел в промышленном районе Шахид Салими – это крупнейший промышленный центр на северо-западе страны. Сообщается, что предприятие производит моторное масло для автомобилей. Взрыв был вызван высокой температурой.

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Fars.

    Напомним, взрыв также произошел на складе с боеприпасами в северном районе города Исфахан.

    Коментарии (0)
    Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране
    Замглавы МИД Азербайджана Халафов сообщил о полной приостановке деятельности посольства в Иране

    29 января 2023, 22:20

    Текст: Антон Антонов

    Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена после нападения на дипмиссию, сообщил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

    Халафов сообщил, что в дипмиссии сейчас находятся пять человек, на которых лежит обязанность по охране самого здания, а также имущества. Подчеркивается, что люди, которые остались в посольстве, не будут заниматься дипломатической работой, передает РИА «Новости».

    Замминистра заявил, что Азербайджан не раз указывал Ирану на угрозы в отношении посольства, требовал усилить меры безопасности. Однако, как заявил Халафов, нападение свидетельствует, что Иран проигнорировал эти требования, передает ТАСС.

    Азербайджан собирается подключить международные механизмы для расследования нападения. Сообщается, что решение об эвакуации персонала посольства принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Халафов заявил, что решиться на подобные меры было нелегко, но у Азербайджана «нет ни надежд, ни доверия к иранской стороне в вопросе обеспечения безопасности».

    Напомним, 27 января вооруженный человек проник на территорию посольства Азербайджана и устроил стрельбу, в ходе которой погиб начальник охраны дипучреждения.

    Коментарии (2)
    Посольство сообщило о штатной работе российских учреждений в Иране после атаки беспилотников
    Посольство: Все загранучреждения России в Иране работают, информации о пострадавших нет

    29 января 2023, 11:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство России в Иране.

    По сообщению дипмисии, посольство находится в постоянном контакте с генконсульствами в Исфахане и Реште и другими российскими организациями в стране, информации о пострадавших россиянах не поступало, загранучреждения России в Иране работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (0)
    Выросло число пострадавших от землетрясения в Иране
    Агентство ИРНА: Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664

    29 января 2023, 09:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян.

    По его словам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам, в которых разрушены до половины всех строений, передает ТАСС.

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек.

    Коментарии (0)
    США призвали Иран к прямым переговорам по ядерному досье

    30 января 2023, 17:29

    Текст: Ольга Иванова

    США через Катар передали послание Ирану, в нем Вашингтон призвал Тегеран вести переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников, рассказал глава комитета по атомной энергии комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Сара Фаллахи.

    Он подчеркнул, что США, как при бывшем президенте Дональде Трампе, так и при нынешнем – Джо Байдене – стремятся «к прямым переговорам с Ираном и не стремятся к партнерству с другими странами, в том числе с Европой, то есть они хотят решения на двусторонней основе», передает ТАСС.

    Фаллахи подчеркнул, что США должны сначала выполнить все условия Ирана.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.

    Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

    Коментарии (0)
    Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек
    Агентство Tasnim: Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек

    29 января 2023, 13:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 816 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.

    По сообщению Tasnim, в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 816 человек, передает РИА «Новости».

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек. Как сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •