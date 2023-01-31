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В Крыму ответили пословицей на план экс-главы ЦРУ по захвату региона
В Крыму прокомментировали пословицей сценарий экс-главы ЦРУ Петреуса по захвату полуострова
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Сценарий бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса по захвату Крыма можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет». Запад получит ответ, который повергнет его в животный страх, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что ВСУ во время наступления необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его.
Трофимов прокомментировал предложение Петреуса русской пословицей: «Дурень думкой богатеет», заявив, что она очень точно отражает ход мыслей. Крымский парламентарий отметил, что Запад в «своих радужных фантазиях» уже давно разделил Россию на мелкие части и «демократично» управляют «справедливым» разделением природных ресурсов, передает РИА «Новости».
По его словам, коллективный Запад давно мечтает об этом, но из-за «обмельчания» уровня руководства говорят о своих намерениях вслух.
Трофимов напомнил, что США и Киеву стоит усвоить, что любая попытка захватить Крым приведет к такому ответу России, что Запад обратится в животный страх и будет искать способы выживания. Чиновник уверен, что жители Крыма в полной безопасности, а полуостров «является настоящей крепостью, о крепкие стены которой сломают зубы все эти шакалы.
В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС России оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.
Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску, Угледару и Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ на артемовское, угледарское и марьинское направления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире Первого канала, что продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил ВСУ на артемовском, угледарском и на марьинском направлениях. Он также отметил, что на этих направлениях борьба идет буквально за каждый метр, несмотря на некоторые продвижения российских сил, передает ТАСС.
Ранее в понедельник военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (Бахмуте) и в Угледаре. Кроме того, в понедельник Пушилин сообщал, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
Танкист раскрыл преимущества Т-80 в наступлении
Командир с позывным «Арцах» заявил, что танк Т-80 быстро заводится и прогревается
Российский танк Т-80 отлично демонстрирует себя в наступлении благодаря технической возможности быстро заводиться, прогреваться и почти бесшумно подходить к противнику, рассказал командир танкового подразделения с позывным «Арцах».
По его словам, российский танк прогревается две-три минуты, а затем бесшумно идет в наступление. Его становится слышно только тогда, когда он подходит на 100-200 метров. При этом уходит с позиций танк громко ввиду газотурбинного двигателя, из которого весь звук идет назад, передает РИА «Новости».
Боевой танк Т-80 со 125-мм гладкоствольной пушкой разработан как усовершенствованный танк Т-64А. Отличается встроенной единой газотурбинной силовой установки мощностью в 1 тыс. лошадиных сил. Также на Т-80 впервые применена встроенная динамическая защита. Экипаж танка составляют три человека.
Тем временем в России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
России удалось остановить военно-биологические программы США на Украине
США отправили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику
Соединенные Штаты перевели военно-биологическое оборудование с украинской территории на предприятия Польши и прибалтийских государств, России удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, США, сворачивая военно-биологическую деятельность на Украине, используют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, туда уже доставлено оборудование с украинской территории, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также Кириллов отметил, что Минобороны России смогло остановить реализацию военно-биологических программ Вашингтона на территории Украины.
Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.
Конгрессвумен назвала «безумием» идею вторжения Украины в Крым
В Конгрессе США назвали «полным безумием» идею вторжения Украины в Крым
Идея о необходимости вторжения Украины в Крым за счет помощи со стороны США является «полным безумием», заявила член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин.
«Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Украина должна вторгнуться в Крым и захватить его назад у России. И все это при лидировании, финансировании, поддержке США, а также военном оборудовании, и конечно, оружии», – написала политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России), передает РИА «Новости».
Грин добавила, что считает сложившуюся ситуацию вышедшей из-под контроля.
В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Артемовске и Угледаре
В ДНР раскрыли планы ВСУ удержать Артемовск и Угледар
Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (украинское название Бахмут) и Угледаре, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По словам Гагина, Украина пытается удержать Артемовск, для чего усиливает группировку и поставляет боеприпасы. Также ВСУ стараются перебросить в Угледар большое количество военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
Автодвижение по Крымскому мосту возобновлено
Минтранс заявил о восстановлении движения автомобилей по Крымскому мосту
Автодвижение по Крымскому мосту возобновлено во вторник после проведения ремонтных работ, сообщили в Минтрансе.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что автодвижение возобновили во вторник 6.30 (мск), которое было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Ранее Минтранс предупреждал о приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту из-за планового ремонта.
До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что два пролета левой стороны автомобильной части установлены на Крымском мосту.
Минобороны сообщило об освобождении Благодатного в ДНР
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В результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке артиллерии Южной группировки войск на Донецком направлении освободили населенный пункт Благодатное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 50 военнослужащих, самоходная артустановка производства Франции Caesar, американская артиллерийская система М-777 и гаубица «МСТА-Б», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 45 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Ликвидированы не менее 60 военнослужащих и четыре бронемашин.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Угледара, а также 110-й бригады теробороны у Новополя ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Возле Угледара и Катериновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артустановки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ в районах Змиевки и Михайловки Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 84 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин заявил о нехватке некоторых видов боеприпасов и техники у ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины испытывают сложности с техникой и с отдельными видами боеприпасов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с техникой и с отдельными видами боеприпасов, но это не значит, что завтра или послезавтра они полностью закончатся, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил в эфире Первого канала, что российские подразделения на разных участках фронта уничтожили достаточно много принадлежащей ВСУ техники, что не могло не отразиться на обеспеченности Вооруженные силы Украины техникой, передает ТАСС.
Пушилин также обратил внимание на сложности с ремонтом техники в тылу ВСУ после российских ракетных ударов по энергосистеме Украины. Кроме того, врио главы ДНР указал на сложности с отдельными видами боеприпасов у противника. При этом он отметил, что это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они полностью закончатся.
Накануне стало известно, что бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. Кроме того, в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Киевские силовики подорвалась на своей мине около Кременной
Киевские силовики подорвалась на своей мине около Кременной в ЛНР
Внедорожник мобильной группы киевских силовиков подорвался на своей же противотанковой мине около города Кременная в ЛНР, сообщил военный эксперт – подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, группа силовиков подорвалась на своих же минных заграждениях в ходе поиска альтернативных путей проезда в связи с плохими погодными условиями. В наехавшем на мину внедорожнике погибли два украинских боевика, трое получили ранения, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки уничтожены два беспилотника в районах населенных Коломыйчихи и Кременной в ЛНР.
В Киеве назвали неприемлемыми слова президента Хорватии о Крыме
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми заявления президента Хорватии Зорана Милановича касательно принадлежности Крыма.
В своем Facebook* (запрещена в России как экстремистская) он написал, что слова Милановича «ставят под сомнение территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
При этом Николенко отметил, что Киев высоко ценит поддержку Хорватии в действующем конфликте.
Ранее глава Хорватии заявил, что международное сообщество аннексировало автономный сербский край Косово и Метохию, а Крым никогда не будет украинским.
Конгрессвумен в США также назвала «безумием» идею вторжения Украины в Крым.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Тайник с боеприпасами и флагами ЕС, Польши и Украины нашли в Бердянске
УМВД: Схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС нашли в заброшенном гараже в Бердянске
В Бердянске в заброшенном гараже обнаружен тайник с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС, сообщает ГУ МВД России по Запорожской области.
По сообщению ведомства правоохранители обнаружили в заброшенном гараже в Бердянске короб к пулемету Калашникова, снаряженный патронами калибра 7,62 мм в количестве 100 штук, шесть противопехотных мин, 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов калибра 23 мм к зенитной установке, гранату Ф-1, магазин образца НАТО, снаряженный 20 патронами калибра 5,56 мм и флаги Польши, ЕС и Украины, передает РИА «Новости».
Хозяев тайника ищут.
Ранее полицейские обнаружили заминированный тайник с оружием под Геническом, в спрятанном арсенале хранилась мина, предназначенная для уничтожения инженерных конструкций, гранаты, патроны и пистолет.
В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
В последние сутки российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны.
Вертолет сбили возле населенного пункта Золотая Балка, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ПВО уничтожили пять беспилотников у поселков Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка (ЛНР) и Белогрудово (Херсонская область).
Также были перехвачены три реактивных снарядов американского РСЗО HIMARS у поселков Златоустовка (ДНР) и Скадовск (Херсонская область).
Всего с начала спецоперации уничтожены 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотников, 402 ЗРК, 7691 танк и другие бронемашины, 997 машин РСЗО, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также ведомство во вторник сообщило, что в ходе наступления на Донецком направлении освобожден поселок Благодатное.