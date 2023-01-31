В Крыму прокомментировали пословицей сценарий экс-главы ЦРУ Петреуса по захвату полуострова

Сценарий бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса по захвату Крыма можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет». Запад получит ответ, который повергнет его в животный страх, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что ВСУ во время наступления необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его.

Трофимов прокомментировал предложение Петреуса русской пословицей: «Дурень думкой богатеет», заявив, что она очень точно отражает ход мыслей. Крымский парламентарий отметил, что Запад в «своих радужных фантазиях» уже давно разделил Россию на мелкие части и «демократично» управляют «справедливым» разделением природных ресурсов, передает РИА «Новости».

По его словам, коллективный Запад давно мечтает об этом, но из-за «обмельчания» уровня руководства говорят о своих намерениях вслух.

Трофимов напомнил, что США и Киеву стоит усвоить, что любая попытка захватить Крым приведет к такому ответу России, что Запад обратится в животный страх и будет искать способы выживания. Чиновник уверен, что жители Крыма в полной безопасности, а полуостров «является настоящей крепостью, о крепкие стены которой сломают зубы все эти шакалы.

В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.