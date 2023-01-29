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Аргентина заявила о нежелании Латинской Америки снабжать Украину оружием
Президент Аргентины Фернандес заверил в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием
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Аргентина и страны Латинской Америки не собираются отправлять на Украину оружие, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.
Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что страны региона «не рассматривают» возможность отправки оружия в какую-либо зону конфликта, включая Украину, передает РИА «Новости».
При этом Фернандес осудил специальную военную операцию России на Украине. Однако он заявил, что не будет оценивать действия Европы: «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства». По словам Фернандеса, он «поделился» с канцлером Германии мыслями о путях урегулирования ситуации на Украине. «Я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США уговаривали Колумбию передать Украине вооружения российского и советского производства, но его страна отказалась. Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков на Украине, чтобы «не провоцировать россиян».
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Экс-министр Польши Сикорский объяснил, что довело Украину до «плачевного состояния»
Экс-министр Польши Сикорский заявил, что Украина дошла до «плачевного состояния» из-за коррупции и мании величия
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Украина в данным момент пребывает в плачевном состоянии из-за растущей коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, украинские элиты тянули и теряли время, пытаясь скрыть свою коррумпированность и манию величия за сказкой о крупной игре с США, Россией, Европой и Китаем, передает РИА «Новости».
Также Сикорский подчеркнул, что в 1991 году Украина была более развитой страной, чем Польша. Кроме того, «Киеву досталась территория» с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, с самыми плодородными землями в мире и без долгов. Однако ко времени начала спецоперации в 2022 году ВВП Украины уже был в четыре раза меньше, чем у Польши.
Политик заметил, что простым жителям постсоветской республики в данный момент приходится дорого расплачиваться за действия киевского режима.
Публицист Мэттью Пэррис в статье издания Spectator заявлял, что Украина после завершения военных действий останется коррумпированной и бедной страной.
Стало известно о смене тактики Запада на Украине
The New York Times: Страны Запада отправят Украине бронетехнику и артиллерию вместо танков
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Западные страны планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков, а также создать особые курсы обучения украинских солдат, сообщил эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман газете The New York Times.
Кофман заявил газете The New York Times, что небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок, западные страны считают важным посылать больше боевых бронированных машин, артиллерию и высокоточные боеприпасы, передает Ura.ru.
Также, по словам Кофмана, Запад создаст особые курсы для обучения украинских солдат для использования нового типа вооружений.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
До этого стало известно, что в США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта. Эксперты RAND заявили, что Вашингтон может убедить Киев вступить в переговоры.
Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении
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На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.
Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.
ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.
Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
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В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
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Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
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Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
Бывший разведчик США предрек исход СВО
Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».
Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.
«Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.
Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.
Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».
«Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.
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Захарова после слов Блинкена разоблачила «поразительное американское лицемерие»
Захарова назвала лицемерием предложение Блинкена гражданам США оплатить пребывание беженцев в Штатах
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Предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах, которые стали беженцами благодаря политике США, это поразительное и очень показательное американское лицемерие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске программы Welcome Corps. Она направлена на то, чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства.
«Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие», – считает Захарова.
Она напомнила, что сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, на Украине, втянув эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. После того, как жители этих государств покинули свои дома, правительство США предлагает своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах.
«Перекладывать финансовые обязательства в частные руки – обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование. Может, скоро американским обывателям и деньги можно будет на дому печатать? С точки зрения экономики ущерб будет минимальным – доллары и сейчас ничем не обеспечены. Разве что рекордной суммой госдолга в 31 триллион», – сыронизировала Захарова.
Согласно программе Welcome Corps, группы, состоящие как минимум из пяти человек, могут подать заявку на спонсорство беженцев и помочь им адаптироваться к жизни в США с помощью консорциума некоммерческих организаций по переселению.
В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».
По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.
Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.
Командир спецназа «Ахмат» предсказал скорое освобождение ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России могут освободить территорию ДНР через месяц или полтора
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы России могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц или полтора.
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в ближайшие месяц или полтора максимум мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям, а ВСУ несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.
В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных
Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.
Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.
Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.
По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.
Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
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Жителей Закарпатья начали забирать с чердаков в рамках мобилизации
СМИ Венгрии: В Закарпатье мужчин забирают с чердаков в рамках мобилизации
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Всеобщая мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, где призывают местных венгров, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тыс. долларов, сообщают венгерские СМИ со ссылкой на местных жителей.
Жители Закарпатья рассказали, что мобилизация по-украински проходит неожиданно, безжалостно и насильно – ничего не подозревающих прохожих запихивают в автобус, направляющийся на фронт. По словам местных, одного мужчину так погрузили в машину, когда он «мирно ехал на велосипеде», передает РИА «Новости» со ссылкой на Index.
По словам жителей, другой похожий случай произошел, когда полицейская машина подрезала мужчину на велосипеде. Тот во избежание столкновения немедленно остановился, после чего из машины вышли два полицейских, проверили у мужчины документы и тут же вручили повестку.
Другая история касается проживающего в Закарпатье венгра, которому вручили повестку на пограничном пункте по его возвращению из Венгрии.
Также распространена история, когда мужчина отказался идти в армию, так как ухаживал на больной лежачей пожилой матерью. Проводившие призыв солдаты заявили, что «это его личные проблемы».
Издание сообщает, что большинство избегающих мобилизации мужчин прячутся на чердаках, где сидят иногда неделями.
По словам автора статьи, «сердца властей смягчаются» от подарка в виде 6-10 тыс. долларов, однако мало у кого есть такая сумма денег.
Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.
Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
Зампостпреда России при ООН Полянский назвал США соучастником удара по больнице в Новоайдаре
США являются прямыми соучастниками военного преступления ВСУ, нанесших удар по зданию больницы в Новоайдаре из американского оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский назвал удар ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек от ракет, поставленных США чудовищным преступлением. Он заявил, что украинские официальные лица подтверждали, что цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, из чего следует, что США причастны к атаке в ЛНР, передает радио Sputnik.
Он отметил, что граждане США должны знать, на что тратятся их деньги.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что к ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО.
Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
Американский военный эксперт предсказал, что танки Abrams не успеют добраться на Украину
Военный эксперт США Риттер заявил, что танки танки Abrams не успеют добраться до Украины
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Танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен, заявил военный эксперт Скотт Риттер.
Риттер напомнил слова Зеленского о том, что если танки Abrams прибудут на Украине только к августу, то это будет слишком поздно. Эксперт считает, что высказывание президента Украины говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений, передает ФАН.
Риттер считает, что Вашингтон обманул обещанием поставок танков, в том числе и Германию, чтобы Шольц согласился отправить на Украину Leopard 2.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев».
Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Подоляк заявил о переговорах с Западом о поставках дальнобойных ракет для ударов по Крыму
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Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он отметил понимание западных союзников, что Киеву нужны самолеты и ракеты.
«Первое – переговоры уже идут. Второе – переговоры идут ускоренно. Третье – партнеры все это понимают... Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал он в эфире канала «Дом», передает ТАСС.
По словам Подоляка, ракеты повышенной дальности позволят уничтожить тыловую инфраструктуру РФ, а именно артиллерийские склады, находящиеся больше всего на территории Крыма, передает РИА «Новости».
Подоляк добавил, что украинские власти вместо выражения недовольства должны говорить о необходимости предоставления видов вооружения.
Ранее сообщалось, что Британия имеет возможность передать Украине боевые самолеты в случае, если российские военные покинут зону СВО.