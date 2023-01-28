Денежные переводы из России в соседние страны в 2022 году побили рекорд

Объем денежных переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию достиг рекордных значений в 2022 году, страны стали популярными у россиян для релокации и карточного туризма.

Отмечается, что в статистике учитывались денежные переводы через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Из России в Казахстан в 2022 году было направлено 357 млрд тенге, это около 775,4 млн долларов, сообщает РБК. Эти цифры превысили показатели 2021 года в 6,8 раза.

Переводы Грузии достигли рекордных объемов минимум с 2012 года, было отправлено около 2 млрд. ЦБ Армении и Киргизии пока данные не предоставили, но по итогам 11 месяцев 2022 года объем переводов из России в Армению вырос в четыре раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, до 3,1 млрд долларов.

В Киргизию россияне за январь–ноябрь 2022 года отправили через системы денежных переводов 2,6 млрд долларов.

Ранее Банк России до конца марта 2023 года продлил ограничения для физических лиц на вывод средств за рубеж.