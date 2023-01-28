В ДНР мирный житель получил ранения из-за обстрелов ВСУ

Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов

Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами

США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.

«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.

«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.

«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.

«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.

«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.

«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.

Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».

Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.

В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.

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