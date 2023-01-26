Участник «Лидеров России» занялся исследованиями в области последствий коронавируса

Победитель трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Артем Поромов начал работу по созданию моделей инфекционных заболеваний и их осложнений на лабораторных животных, исследования направлены на изучение эффективность лекарств.

Научные изыскания можно применить для понимания эффективности препаратов в том числе для терапии постковидного синдрома, первые результаты ученые планируют получить в 2023 году, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Российские ученые занимаются моделированием постковидного синдрома у мышей. Такие лабораторные животные необходимы для исследования новых лекарственных препаратов и подбора схем терапии после перенесенного COVID-19, ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, кандидат биологических наук Артем Поромов.

«На ближайший год перед нами стоит большая новая научная задача. Она состоит в том, чтобы выявить постковидные симптомы у мышей, которые перенесли COVID-19 и выздоровели. Создав такую экспериментальную модель, мы сможем изучать препараты, направленные не на сам вирус, а на устранение его последствий, в том числе серьезных неврологических и когнитивных нарушений, которые широко распространены и представляют немалую угрозу для здоровья. В мире подобными исследованиями мало кто занимается, в России же мы пока единственные», – пояснил он.

Исследования проходят в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток имени Мечникова. На первом этапе ученым требовалось создать гуманизированных мышей, восприимчивых к COVID-19.

«Обычные лабораторные мыши, с которыми привыкли работать, не заражались коронавирусом, потому что их рецепторы, необходимые для проникновения в организм вируса SARS-CoV-2, отличаются от человеческих. В 2022 году нам удалось с помощью вирусного вектора со встроенным геном человеческого рецептора ACE2 заставить вирус размножаться в органах мышей, которые поражаются при COVID-19. Такие мыши теряют обоняние, у них развивается вирусная пневмония – в общем, болезнь протекает максимально так же, как у человека», – уточнил Артем Поромов.

Сейчас ученые сосредоточены на воссоздании постковидного синдрома у мышей и изучении симптомов этого заболевания.

«Постковидное состояние может быть не менее тяжелым, чем сама болезнь, и более длительным – с астенией, болями в мышцах и суставах, скачками давления, а у многих людей еще и со снижением когнитивных функций, повышенной тревожностью и даже депрессией. Сейчас с помощью экспериментов мы выясняем, насколько это состояние можно воспроизвести у мышей. И чего все-таки больше в постковиде: последствий вируса или социальных факторов, например, страха и переживаний, чего не должно быть у мышей», – сказал ученый.

Первые результаты исследований ожидаются в 2023 году. Поромов отметил, что новые модели мышей будут использоваться для определения эффективности профилактических вакцин и лекарственных препаратов, в том числе и от новых штаммов коронавируса.